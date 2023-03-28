Україна буде однією з основних тем на Саміті за демократію, - Держдеп
На Саміті за демократію, що триватиме з 28 по 30 березня, однією з основних тем стане необхідність припинення війни в Україні та відновлення світового порядку.
Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
"Звісно, жорстокий напад рф на Україну, без жодних сумнівів, буде темою для обговорення. Я впевнений",- заявив він.
За словами Патела, війна РФ проти України показала наскільки важливо дотримуватись порядку, заснованого на правилах, а також Статуту ООН і принципів суверенітету.
Крім цього, на саміті обговорять теми, що стосуються демократії як в США, так і у всьому світі.
"Визначальним питанням цієї епохи є те, чи приноситимуть демократії надалі користь своїм народам у світі", - зауважив офіційний представник Держдепу.
Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна братиме участь у Саміті за демократію за ініціативою президента США Джо Байдена.
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