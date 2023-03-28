ua ru
Вт, 28 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина будет одной из основных тем на Саммите за демократию, - Госдеп

Новина українською →
Вторник 28 марта 2023 00:55
Украина будет одной из основных тем на Саммите за демократию, - Госдеп Фото: на Саммите за демократию Украина будет основной темой (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

На саммите за демократию, который продлится с 28 по 30 марта, одной из основных тем станет необходимость прекращения войны в Украине и возобновления мирового порядка.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"Конечно, жестокое нападение России на Украину, без всяких сомнений, будет темой для обсуждения. Я уверен", - заявил он.

По словам Патела, война РФ против Украины показала, насколько важно соблюдать порядок, основанный на правилах, а также Устав ООН и принципы суверенитета.

Кроме того, на саммите обсудят темы, касающиеся демократии как в США, так и во всем мире.

"Определяющим вопросом этой эпохи является то, будут ли приносить демократии в дальнейшем пользу своим народам в мире", - отметил официальный представитель Госдепа.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина примет участие в Саммите за демократию по инициативе президента США Джо Байдена.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
Зеленский впервые провел выездное заседание Ставки в Днепре: что обсудили
Зеленский впервые провел выездное заседание Ставки в Днепре: что обсудили
DAILY
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу: После войны альтернативы вступлению Украины в НАТО нет
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу: После войны альтернативы вступлению Украины в НАТО нет