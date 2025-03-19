Україна не братиме участі в переговорах США та РФ в Саудівській Аравії, - Подоляк

За словами Подоляка, заплановані на неділю в Саудівській Аравії переговори очікуються як двосторонні між США та Росією. Тому наразі Україна не збирається в них брати участь.

Водночас Подоляк додав, що варто дочекатися результатів розмови президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським. Після цього стане зрозуміло, коли можуть відбутися подальші переговори за участю України.

"Головне - усвідомити, як Трамп бачить результати своєї бесіди з Путіним, і зробити відповідні висновки. Президент (Зеленський - ред.) хоче повністю зрозуміти її зміст від Трампа", - додав радник керівника ОП.

Згадуючи попередню зустріч Трампа та Зеленського в Білому домі, яка пройшла не надто вдало, Подоляк зазначив: "Це була досить емоційна розмова в Овальному кабінеті, яка показала, що суперечності накопичилися.

Ці суперечності, за його словами, були винесені на переговорний стіл у Саудівській Аравії під час зустрічі США й України, і дуже швидко було налагоджено як офіційні, так і неофіційні комунікації.

Переговори США та Росії

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що США та Росія продовжать переговори щодо припинення вогню в Україні найближчими днями. Зустріч сторін відбудеться в Саудівській Аравії. Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Майк Волц.

Волц заявив, що домовився зі своїм російським колегою Юрієм Ушаковим про те, що сторони проведуть подальші переговори в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Зустріч, за його словами, буде спрямована на "розширення часткового припинення вогню", якого американський президент США Дональд Трамп домігся від Росії.

Путін і Трамп учора обговорювали врегулювання війни Росії проти України. Диктатор фактично відмовився від пропозиції Вашингтона про повне припинення, висунувши для цього нездійсненні умови.

При цьому глава Кремля нібито погодився припинити атаки на українську енергетичну інфраструктуру.