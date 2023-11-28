Кулеба не братиме участь у зустрічі ОБСЄ через Лаврова, - МЗС

"Делегація України не братиме участі в міністерському засіданні ОБСЄ на рівні міністра закордонних справ", - констатував він.

При цьому, за словами Ніколенка, Україна залишається відданою принципам ОБСЄ, готова і надалі працювати із партнерами з метою відновлення поваги до Гельсінського заключного акту, зокрема на основі втілення Формули миру президента України Володимира Зеленського.

"Україна високо цінує зусилля Північної Македонії як головуючої в 2023 році держави та особисто міністра закордонних справ Буяра Османі, які продемонстрували високий професіоналізм та непохитну відданість захисту принципів та зобов'язань ОБСЄ. Ми окремо вдячні Північній Македонії за пріоритизацію питання протидії російській агресії проти України під час свого головування", - додав спікер.

Росія руйнує ОБСЄ

В МЗС України наголошують, що Росія послідовно руйнує ОБСЄ, вчергове підкреслюючи тезис голови МЗС Дмитра Кулеби, озвучений на прес-конференції з головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Албанії Буяром Османі під час його візиту до Києва 16 жовтня.

За даними міністерства, Росія, вдаючись до шантажу та відкритих погроз, систематично блокувала консенсус з ключових питань, зловживаючи цим правилом.

"Свавільним стало і блокування кандидатури Естонії на головування в ОБСЄ у 2024 році. Окрім цього, Росія незаконно затримала трьох українців - представників ОБСЄ, які знаходяться у в'язницях вже понад 500 днів. Росія створила екзистенційну кризу в ОБСЄ та перетворила організацію на заручника своїх примх та агресії", - додає Ніколенко.

За таких умов, йдеться в заяві, присутність російської делегації на міністерському засіданні на рівні міністра вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії до України лише посилюватиме кризу, в яку Росія загнала ОБСЄ.

"Спільними зусиллями маємо працювати над порятунком ОБСЄ від Росії, а не надсиланням сигналів про можливість повернення до форм співробітництва, що існували до лютого 2022 року, державі, яка розв'язала наймасштабнішу з часів завершення Другої світової війни збройну агресію в Європі та грубо порушила всі принципи Гельсінського заключного акту", - резюмують в МЗС.

Призначення нового голови ОБСЄ

Раніше Росія і Білорусь наклали вето на затвердження Естонії як наступного голови ОБСЄ в 2024 році. В МЗС Естонії заявили, що таким чином Кремль хоче зупинити роботу ОБСЄ. Після цього місце головуючого запропонували Мальті, керуючись, ймовірно, нейтралитетом цієї країни у підтримці України у війні. Але РФ заблокувала і цю кандидатуру.