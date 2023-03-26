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Україна більше не буде вдаватися до "небезпечного" друкування грошей, - глава НБУ

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Україна, Неділя 26 березня 2023 20:49
Україна більше не буде вдаватися до "небезпечного" друкування грошей, - глава НБУ Фото: глава Нацбанку Андрій Пишний (NationalBankOfUkraine)
Автор: Каріна Левицька

Україна більше не буде вдаватися до "небезпечного" друкування грошей для фінансування державних видатків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Нацбанку Андрія Пишного в інтерв’ю Financial Times.

За словами глави Нацбанку, друкування мільярдів гривень, щоб закрити дефіцит бюджету, спричинило величезні ризики для макрофінансової стабільності країни.

"Це був швидкий засіб, але дуже небезпечний", - наголосив Пишний.

Зазначається, що міністерство фінансів тоді не бажало виходити на внутрішні ринки облігацій або збільшувати доходи.

Пишний своєю чергою підкреслив, що метою НБУ є поглинання надлишкової ліквідності за допомогою жорсткіших резервних вимог і поступове повернення до плаваючого обмінного курсу.

Після "небезпечного" друкування грошей, НБУ змінило курс, проклавши шлях до отримання кредиту в розмірі 15,6 млрд доларів, про який МВФ і Київ домовилися минулого тижня, але який все ще потребує схвалення виконавчої ради фонду..

Глава НБУ додав, що угода з МВФ допоможе "гарантувати, що коаліція донорів візьме на себе зобов'язання надати допомогу в розмірі близько $40 млрд" вже цього року.

Він також сказав, що НБУ наступного місяця перегляне свій прогноз зростання ВВП у 2023 році до 0,3% після 30-відсоткового падіння за минулий рік, що відображає вплив російських ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України взимку.

Нагадаємо, вчора уряд України схвалив меморандум з МВФ.

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