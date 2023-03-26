ua ru
Вс, 26 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина больше не будет прибегать к "опасному" печатанию денег, - глава НБУ

Новина українською →
Украина, Воскресенье 26 марта 2023 20:49
Украина больше не будет прибегать к "опасному" печатанию денег, - глава НБУ Фото: глава Нацбанка Андрей Пышный (NationalBankOfUkraine)
Автор: Карина Левицкая

Украина больше не будет прибегать к "опасному" печатанию денег для финансирования государственных расходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Нацбанка Андрея Пышного в интервью Financial Times.

По словам главы Нацбанка, печатание миллиардов гривен, чтобы закрыть дефицит бюджета, повлекло за собой огромные риски для макрофинансовой стабильности страны.

"Это было быстрое средство, но очень опасное", - подчеркнул Пышный.

Отмечается, что министерство финансов тогда не хотело выходить на внутренние рынки облигаций или увеличивать доходы.

Пышный в свою очередь подчеркнул, что целью НБУ является поглощение избыточной ликвидности посредством более жестких резервных требований и постепенное возвращение к плавающему обменному курсу.

После "опасного" печатания денег НБУ изменило курс, проложив путь к получению кредита в размере 15,6 млрд долларов, о котором МВФ и Киев договорились на прошлой неделе, но который все еще нуждается в одобрении исполнительного совета фонда.

Глава НБУ добавил, что соглашение с МВФ поможет "гарантировать, что коалиция доноров возьмет на себя обязательство оказать помощь в размере около $40 млрд" уже в этом году.

Он также сказал, что НБУ в следующем месяце пересмотрит свой прогноз роста ВВП в 2023 году до 0,3% после 30% падения за прошлый год, что отражает влияние российских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины зимой.

Напомним, вчера правительство Украины одобрило меморандум с МВФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины МВФ
NEWS
Путин признается, что ему страшно. У Зеленского отреагировали на заявление о ядерном оружии в Беларуси
Путин признается, что ему страшно. У Зеленского отреагировали на заявление о ядерном оружии в Беларуси
DAILY
Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию