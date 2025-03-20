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Україна – Бельгія: стартові склади команд

Мурсія, Четвер 20 березня 2025 20:31
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Україна – Бельгія: стартові склади команд Фото: Гра розпочнеться незабаром (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Сергій Ребров та Руді Гарсія визначилися зі стартовими складами на матч Україна – Бельгія в плей-офф Ліги націй УЄФА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби національних команд України і Бельгії.

Матч Україна – Бельгія відбудеться 20 березня в іспанській Мурсії. Гру прийме арена "Нуева Кондоміна". Старт призначений на 21:45 за київським часом.

Першим стартовий склад своєї збірної назвав Сергій Ребров.

Україна: Лунін – Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля – Калюжний, Судаков, Шапаренко, Зінченко, Циганков – Яремчук.

Україна – Бельгія: стартові склади команд

А згодом -- і Руді Гарсія.

Бельгія: Куртуа – Меньє, Де Кейпер, Мехеле, де Вінтер – Дебаст, Тілеманс, де Брюйне, де Кетеларе – Троссар, Лукаку.

Україна – Бельгія: стартові склади команд

Головним арбітром зустрічі буде швейцарець Сандро Шерер. Асистуватимуть йому співвітчизники Стефан Де Алмейда та Йонас Ерні. За систему VAR відповідатиме Федаї Сан, а його помічником стане Лукас Фендріх. Четвертим арбітром призначено Ліонеля Чуді, також зі Швейцарії.

Раніше розписали хто і за що грає в Лізі націй 20 березня з повним розкладом матчів.

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