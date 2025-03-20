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Украина - Бельгия: стартовые составы команд

Мурсия, Четверг 20 марта 2025 20:31
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Украина - Бельгия: стартовые составы команд Фото: Игра начнется вскоре (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Сергей Ребров и Руди Гарсия определились со стартовыми составами на матч Украина - Бельгия в плей-офф Лиги наций УЕФА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы национальных команд Украины и Бельгии.

Матч Украина - Бельгия состоится 20 марта в испанской Мурсии. Игру примет арена "Нуэва Кондомина". Старт назначен на 21:45 по киевскому времени.

Первым стартовый состав своей сборной назвал Сергей Ребров.

Украина: Лунин - Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля - Калюжный, Судаков, Шапаренко, Зинченко, Цыганков - Яремчук.

Украина - Бельгия: стартовые составы команд

А впоследствии - и Руди Гарсия.

Бельгия: Куртуа - Менье, Де Кейпер, Мехеле, де Винтер - Дебаст, Тилеманс, де Брюйне, де Кетеларе - Троссар, Лукаку.

Украина - Бельгия: стартовые составы команд

Главным арбитром встречи будет швейцарец Сандро Шерер. Ассистировать ему будут соотечественники Стефан Де Алмейда и Йонас Эрни. За систему VAR будет отвечать Федаи Сан, а его помощником станет Лукас Фендрих. Четвертым арбитром назначен Лионель Чуди, также из Швейцарии.

Ранее расписали кто и за что играет в Лиге наций 20 марта с полным расписанием матчей.

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