Украина - Бельгия: стартовые составы команд
Сергей Ребров и Руди Гарсия определились со стартовыми составами на матч Украина - Бельгия в плей-офф Лиги наций УЕФА.
Матч Украина - Бельгия состоится 20 марта в испанской Мурсии. Игру примет арена "Нуэва Кондомина". Старт назначен на 21:45 по киевскому времени.
Первым стартовый состав своей сборной назвал Сергей Ребров.
Украина: Лунин - Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля - Калюжный, Судаков, Шапаренко, Зинченко, Цыганков - Яремчук.
А впоследствии - и Руди Гарсия.
Бельгия: Куртуа - Менье, Де Кейпер, Мехеле, де Винтер - Дебаст, Тилеманс, де Брюйне, де Кетеларе - Троссар, Лукаку.
Главным арбитром встречи будет швейцарец Сандро Шерер. Ассистировать ему будут соотечественники Стефан Де Алмейда и Йонас Эрни. За систему VAR будет отвечать Федаи Сан, а его помощником станет Лукас Фендрих. Четвертым арбитром назначен Лионель Чуди, также из Швейцарии.
Ранее расписали кто и за что играет в Лиге наций 20 марта с полным расписанием матчей.