Украина - Бельгия: стартовые составы команд

Сергей Ребров и Руди Гарсия определились со стартовыми составами на матч Украина - Бельгия в плей-офф Лиги наций УЕФА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы национальных команд Украины и Бельгии.

Матч Украина - Бельгия состоится 20 марта в испанской Мурсии. Игру примет арена "Нуэва Кондомина". Старт назначен на 21:45 по киевскому времени. Первым стартовый состав своей сборной назвал Сергей Ребров. Украина: Лунин - Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля - Калюжный, Судаков, Шапаренко, Зинченко, Цыганков - Яремчук. А впоследствии - и Руди Гарсия. Бельгия: Куртуа - Менье, Де Кейпер, Мехеле, де Винтер - Дебаст, Тилеманс, де Брюйне, де Кетеларе - Троссар, Лукаку. Главным арбитром встречи будет швейцарец Сандро Шерер. Ассистировать ему будут соотечественники Стефан Де Алмейда и Йонас Эрни. За систему VAR будет отвечать Федаи Сан, а его помощником станет Лукас Фендрих. Четвертым арбитром назначен Лионель Чуди, также из Швейцарии.