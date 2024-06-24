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Україна – Бельгія: прогноз на матч Євро-2024

Штутгарт, Понеділок 24 червня 2024 17:55
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Україна – Бельгія: прогноз на матч Євро-2024 Фото: Михайло Мудрик (праворуч) ще не забивав на чемпіонаті Європи (x.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України зустрінеться зі збірною Бельгії на груповому етапі чемпіонату Європи 2024 року.

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.

Матч Україна – Бельгія відбудеться 26 червня в Штутгарті. Поєдинок прийме "Штутгарт Арена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 19:00.

Австрійська контора Bwin визначила "червоних дияволів" однозначним фаворитом протистояння. На перемогу команди Доменіко Тедеско можна поставити зі скромним коефіцієнтом 1,68. Натомість на ймовірний успіх "синьо-жовтих" заклали кеф 4,75. Навіть нічия стала вірогіднішою з балом 4,00.

Любителі гострих відчуттів із нотками патріотизму розглянуть варіант на ставку з мінімальною перемогою збірної України. Коефіцієнт на такий підсумок склав солідні 13,50. Ще цікавіша ідея закластися на перемогу підопічних Сергія Реброва в кожному з таймів із кефом 16,50.

Вочевидь, на фарт українські фахівці Favbet заклали ще вищий коефіцієнт на перемогу України. Потенційний успіх "синьо-жовтих" оцінили балом 5,20. Нічия і тут реальніша – кеф 4,05. Натомість коефіцієнт на перемогу збірної Бельгії склав скромні 1,69.

Персональні фанати Михайла Мудрика можуть закластися на прем'єрний гол свого улюбленця на Євро-2024. Коефіцієнт на забитий вінгером лондонського "Челсі" м'яч склав 6,00. Нестандартна ставка на "головного бомбардира" чемпіонату – автогол – збільшить виграш у 18 разів.

До слова, раніше розібрали варіанти збірної України для виходу в плей-офф Євро-2024.

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