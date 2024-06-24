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Украина – Бельгия: прогноз на матч Евро-2024

Штутгарт, Понедельник 24 июня 2024 17:55
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Украина – Бельгия: прогноз на матч Евро-2024 Фото: Михаил Мудрик (справа) еще не забивал на чемпионате Европы (x.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины встретится со сборной Бельгии на групповом этапе чемпионата Европы 2024 года.

Каковы прогнозы букмекеров на матч, подскажет РБК-Украина.

Матч Украина – Бельгия состоится 26 июня в Штутгарте. Поединок примет "Штутгарт Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00.

Австрийская контора Bwin определила "красных дьяволов" однозначным фаворитом противостояния. На победу команды Доменико Тедеско можно поставить со скромным коэффициентом 1,68. На вероятный же успех "сине-желтых" заложили кэф 4,75. Даже ничья стала вероятнее с баллом 4,00.

Любители острых ощущений с нотками патриотизма рассмотрят вариант на ставку с минимальной победой сборной Украины. Коэффициент на такой итог составил приличные 13,50. Еще более интересна идея заложиться на победу подопечных Сергея Реброва в каждом из таймов с кэфом 16,50.

Очевидно, на фарт украинские специалисты Favbet заложили еще более высокий коэффициент на победу Украины. Потенциальный успех "сине-желтых" оценили баллом 5,20. Ничья и здесь более реальна – кэф 4,05. В свою очередь коэффициент на победу сборной Бельгии составил скромные 1,69.

Персональные фанаты Михаила Мудрика могут заложиться на премьерный гол своего любимца на Евро-2024. Коэффициент на забитый вингером лондонского "Челси" мяч составил 6,00. Нестандартная ставка на "главного бомбардира" чемпионата – автогол – увеличит выигрыш в 18 раз.

К слову, ранее разобрали варианты сборной Украины для выхода в плей-офф Евро-2024.

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