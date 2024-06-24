Україна – Бельгія: на матч Євро-2024 УЄФА призначив фартового арбітра

Англійська суддівська бригада на чолі з Ентоні Тейлором розсудить поєдинок фінального туру групового етапу чемпіонату Європи між національною командою України та збірною Бельгії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Матч Україна – Бельгія відбудеться 26 червня в Штутгарті. Поєдинок прийме "Штутгарт Арена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 19:00.

45-річний рефері з Манчестера працюватиме в полі. У своїй кар'єрі Тейлор двічі судив матчі збірної України, і "синьо-жовті" двічі перемогли з однаковим рахунком (2:1). У кваліфікації до Євро-2020 українська команда сенсаційно переграла Португалію з голами Яремчука та Ярмоленка, а в Лізі націй здолала Чехію (Коноплянка, Зінченко).

Лайнсменами будуть англійці Гарі Бесуїк і Адам Нанн. Четвертим арбітром став швед Гленн Нюберг. Тим часом зі системою Відеоасисент рефері (VAR) працюватимуть співвітчизники Тейлора Стюарт Аттвелл і Девід Кут, а також німець Марко Фрітц.

Після вольової перемоги над Словаччиною збірна України зобов'язана набирати очки проти "червоних дияволів", щоб вийти в плей-офф Євро-2024. "Синьо-жовтих" влаштовуватиме нічия, якщо в паралельному поєдинку переможуть або румуни, або словаки. Тоді команда Реброва, найімовірніше, вийде в 1/8 фіналу з третьої позиції.