Україна – Бельгія: де дивитися матч Євро-2024

Матч Україна – Бельгія відбудеться 26 червня в Штутгарті. Поєдинок прийме "Штутгарт Арена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 19:00.

Регіональні телеканали "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Одеса" тощо) покажуть матч збірної України в прямому ефірі цифрового мовлення T2. Трансляція національного мовника буде доступна і клієнтам кабельного ТБ. Ексклюзивним транслятором поєдинку в мережі залишається сервіс MEGOGO.

Передматчева студія розпочнеться там о 17:40. Трансляція зустрічі "синьо-жовтих" проти бельгійських "червоних дияволів" буде доступна на каналі "Футбол Перший" та в розділі "Спорт" за передплатами "Максимальна", "Оптимальна" та "Спорт". Вадим Скічко та Роберто Моралес стануть коментаторами матчу.

У попередньому турі Україна здолала збірну Словаччини з голами Шапаренка та Яремчука (2:1). Натомість бельгійська команда розібралася з Румунією, а м'ячі без відповіді оформили Тілеманс і Де Брюйне. Обом збірним потрібна перемога для гарантованого виходу в 1/8 фіналу.