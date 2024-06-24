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Україна – Бельгія: де дивитися матч Євро-2024

Фото: Олександр Зінченко провів два матчі на Євро-2024 від дзвінка до дзвінка (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України завершить груповий етап чемпіонату Європи 2024 року поєдинком проти збірної Бельгії.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч Україна – Бельгія відбудеться 26 червня в Штутгарті. Поєдинок прийме "Штутгарт Арена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 19:00.

Регіональні телеканали "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Одеса" тощо) покажуть матч збірної України в прямому ефірі цифрового мовлення T2. Трансляція національного мовника буде доступна і клієнтам кабельного ТБ. Ексклюзивним транслятором поєдинку в мережі залишається сервіс MEGOGO.

Передматчева студія розпочнеться там о 17:40. Трансляція зустрічі "синьо-жовтих" проти бельгійських "червоних дияволів" буде доступна на каналі "Футбол Перший" та в розділі "Спорт" за передплатами "Максимальна", "Оптимальна" та "Спорт". Вадим Скічко та Роберто Моралес стануть коментаторами матчу.

У попередньому турі Україна здолала збірну Словаччини з голами Шапаренка та Яремчука (2:1). Натомість бельгійська команда розібралася з Румунією, а м'ячі без відповіді оформили Тілеманс і Де Брюйне. Обом збірним потрібна перемога для гарантованого виходу в 1/8 фіналу.

До слова, раніше розібрали варіанти збірної України для виходу в плей-офф Євро-2024.

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