Україна б'є вглиб території РФ вже на 1700 км, - Сирський

Україна першою в світі створила сили безпілотних систем. Наразі українські удари по території Росії досягли вже відстані 1700 кілометрів.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію форуму "Україна. Рік 2025".

"Ми перші в світі створили сили безпілотних систем. До речі, цей наш досвід приймає також і противник. Б'ємо ворога на відстані, нарощуємо удари по його території", - заявив Сирський.

Він зазначив, що російські військові частини, арсенали, склади зберігання, цехи підприємств військово-промислового комплексу, нафтопереробні заводи, а також інші енергетичні та логістичні об'єкти, які Росія використовує у війні проти України - є об'єктами "наших дій".

"Дистанція ураження дипстрайк углиб території Росії вже досягла 1700 кілометрів", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Також Сирський розповів, що у 2024 році українські сили безпілотних систем провели близько 130 операцій. Загалом, за минулий рік, на території Росії було уражено 377 об'єктів.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ поінформував, що протягом 2024 року держава поставила на фронт понад 1,3 млн дронів, а в цьому році кількість має бути ще більше.

"Ворог сповна відчуває на собі потужність наших FPV-дронів. Зараз активно працюємо над масштабуванням напрямку оптоволоконних FPV, що є на даний час викликом", - сказав Сирський.

Він підкреслив, що зараз завдання України - бути попереду в технологічній війні, і давати відповідь на виклики та реалізацію передових рішень.