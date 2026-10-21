Україна атакувала сотнями дронів 12 регіонів РФ та окупований Крим

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Міноборони РФ.

У Міністерстві оборони Росії запевняють, що загалом їхні чергові сили ППО нібито перехопили та знищили 373 українські безпілотники літакового типу.

Цього разу українські безпілотники збивали над територіями:

МО РФ традиційно не розкриває точну кількість дронів, які застосували Сили оборони України. Попри це, із заяви стає зрозуміло, що йдеться про сотні БпЛА - ймовірно, понад 400 одиниць.

Як стверджують у російському оборонному відомстві, їхня ППО відбивала нову повітряну атаку з 20:00 20 жовтня до 08:00 21 жовтня за московським часом.

Раніше РБК-Україна розповідало, що минулої ночі Росія атакувала різні українські регіони ракетами й дронами - ППО змогла знищити більшість ворожих цілей.

Також ми писали про наслідки російських ударів по Києву - у столиці є жертви.

Окрім того, стало відомо, чи готовий Кремль погодитися на енергетичне перемир'я з Україною.