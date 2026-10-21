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Україна атакувала сотнями дронів 12 регіонів РФ та окупований Крим

11:44 21.10.2026 Ср
1 хв
aimg Юлія Капітонова
Україна атакувала сотнями дронів 12 регіонів РФ та окупований Крим Фото: У країні-агресорці знову ліквідовують наслідки українських атак (mchs_official)
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Минулої ночі гучні вибухи гриміли в різних куточках Росії - ворожа ППО намагалася відбити нову масовану атаку Сил оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Міноборони РФ.

Як стверджують у російському оборонному відомстві, їхня ППО відбивала нову повітряну атаку з 20:00 20 жовтня до 08:00 21 жовтня за московським часом.

МО РФ традиційно не розкриває точну кількість дронів, які застосували Сили оборони України. Попри це, із заяви стає зрозуміло, що йдеться про сотні БпЛА - ймовірно, понад 400 одиниць.

Цього разу українські безпілотники збивали над територіями:

  • Новгородської області;
  • Тверської області;
  • Брянської області;
  • Бєлгородської області;
  • Курської області;
  • Смоленської області;
  • Калузької області;
  • Орловської області;
  • Тульської області;
  • Рязанської області;
  • Московського регіону;
  • Краснодарського краю;
  • окупованого Криму;
  • акваторії Чорного моря.

У Міністерстві оборони Росії запевняють, що загалом їхні чергові сили ППО нібито перехопили та знищили 373 українські безпілотники літакового типу.

Раніше РБК-Україна розповідало, що минулої ночі Росія атакувала різні українські регіони ракетами й дронами - ППО змогла знищити більшість ворожих цілей.

Також ми писали про наслідки російських ударів по Києву - у столиці є жертви.

Окрім того, стало відомо, чи готовий Кремль погодитися на енергетичне перемир'я з Україною.

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