Україна атакувала сотнями дронів 12 регіонів РФ та окупований Крим
Минулої ночі гучні вибухи гриміли в різних куточках Росії - ворожа ППО намагалася відбити нову масовану атаку Сил оборони України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Міноборони РФ.
Як стверджують у російському оборонному відомстві, їхня ППО відбивала нову повітряну атаку з 20:00 20 жовтня до 08:00 21 жовтня за московським часом.
МО РФ традиційно не розкриває точну кількість дронів, які застосували Сили оборони України. Попри це, із заяви стає зрозуміло, що йдеться про сотні БпЛА - ймовірно, понад 400 одиниць.
Цього разу українські безпілотники збивали над територіями:
- Новгородської області;
- Тверської області;
- Брянської області;
- Бєлгородської області;
- Курської області;
- Смоленської області;
- Калузької області;
- Орловської області;
- Тульської області;
- Рязанської області;
- Московського регіону;
- Краснодарського краю;
- окупованого Криму;
- акваторії Чорного моря.
У Міністерстві оборони Росії запевняють, що загалом їхні чергові сили ППО нібито перехопили та знищили 373 українські безпілотники літакового типу.
Раніше РБК-Україна розповідало, що минулої ночі Росія атакувала різні українські регіони ракетами й дронами - ППО змогла знищити більшість ворожих цілей.
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