Як повідомили в ССО, підрозділи Deep Strike у взаємодії з повстанським рухом на території РФ "Черная искра" уразили Пермський нафтопереробний завод.

Підприємство є одним із важливих виробників нафтопродуктів і нафтохімічної продукції в Росії. Завод випускає понад 80 найменувань продукції, серед яких автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, зріджені вуглеводневі гази, мастила, бітуми та нафтовий кокс.

Продукція Пермського НПЗ постачається для забезпечення потреб ЗС Росії, а також до Уральського, Приволзького, Центрального та Північно-Західного федеральних округів.

У ССО зазначили, що ураження таких об'єктів послаблює паливно-енергетичний сектор Росії та створює додаткові перешкоди для забезпечення потреб її економіки й військової машини.

Пожежа на НПС "Калейкино"

Далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ атакували нафтоперекачувальну станцію "Калейкино" поблизу Альметьєвська в Республіці Татарстан. Об'єкт розташований на відстані понад 1200 км від України.

Після атаки на території станції спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, горять чотири резервуари з нафтою, кожен місткістю 20 тисяч кубометрів.

"Калейкино" є одним із ключових вузлів російської нафтотранспортної системи. Сюди надходить нафта із Західного Сибіру, Татарстану, Удмуртії та Башкортостану.

На станції сировину приймають, зберігають і змішують перед подальшим транспортуванням магістральними нафтопроводами, а також постачанням на російські нафтопереробні заводи.