Как сообщили в ССО, подразделения Deep Strike во взаимодействии с повстанческим движением на территории РФ "Черная искра" поразили Пермский нефтеперерабатывающий завод.

Предприятие является одним из важнейших производителей нефтепродуктов и нефтехимической продукции в России. Завод выпускает более 80 наименований продукции, в том числе автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, сжиженные углеводородные газы, масла, битумы и нефтяной кокс.

Продукция Пермского НПЗ поставляется для обеспечения потребностей ВС России, а также Уральского, Приволжского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

В ССО отметили, что поражение таких объектов ослабляет топливно-энергетический сектор России и создает дополнительные препятствия для обеспечения потребностей ее экономики и военной машины.

Пожар на НПС "Калейкино"

Дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ атаковали нефтеперекачивающую станцию "Калейкино" вблизи Альметьевска в Республике Татарстан. Объект расположен на расстоянии более 1200 км от Украины.

После атаки на территории станции вспыхнул пожар. По предварительной информации, горят четыре резервуара с нефтью, каждый емкостью 20 тысяч кубометров.

Калейкино является одним из ключевых узлов российской нефтетранспортной системы. Сюда поступает нефть из Западной Сибири, Татарстана, Удмуртии и Башкортостана.

На станции сырье принимают, хранят и смешивают перед последующей транспортировкой по магистральным нефтепроводам, а также поставкой на российские нефтеперерабатывающие заводы.