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Україна – Англія: УЄФА призначив арбітра на матч відбору до Євро-2024

Фото: "Три леви" виграли лондонський матч збірних (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Поєдинок кваліфікації перед чемпіонатом Європи 2024 року між національною командою України та збірною Англії розсудить бригада арбітрів із Болгарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Матч Україна – Англія відбудеться 9 вересня в польському Вроцлаві. Поєдинок прийме стадіон "Тарчиньскі Арена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 19:00.

37-річний арбітр із Пловдіва Георгі Кабаков обслуговуватиме матч "синьо-жовтих" проти британців. У ролі лайнсменів допоможуть його співвітчизники Мартін Маргарітов і Діян Валков. Четвертим арбітром буде ще один болгарин – Нікола Попов.

Із українськими командами шляхи Кабакова перетиналися лише раз. Той досвід можна назвати успішним для донецького "Шахтаря". На груповому етапі Ліги чемпіонів 2020/21 "гірники" розійшлися миром із міланським "Інтером" (0:0).

Раніше провідні букмекери склали сітку коефіцієнтів на прийдешній поєдинок. Збірна Англії виявилася безумовним фаворитом протистояння. Натомість імовірність перемоги команди Сергія Реброва менша за варіант із підсумковою нічиєю.

До слова, раніше розібрали мотиви Саудівської Аравії інвестувати в міжнародний спорт.

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