Україна – Англія: УЄФА призначив арбітра на матч відбору до Євро-2024

Матч Україна – Англія відбудеться 9 вересня в польському Вроцлаві. Поєдинок прийме стадіон "Тарчиньскі Арена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 19:00.

37-річний арбітр із Пловдіва Георгі Кабаков обслуговуватиме матч "синьо-жовтих" проти британців. У ролі лайнсменів допоможуть його співвітчизники Мартін Маргарітов і Діян Валков. Четвертим арбітром буде ще один болгарин – Нікола Попов.

Із українськими командами шляхи Кабакова перетиналися лише раз. Той досвід можна назвати успішним для донецького "Шахтаря". На груповому етапі Ліги чемпіонів 2020/21 "гірники" розійшлися миром із міланським "Інтером" (0:0).

Раніше провідні букмекери склали сітку коефіцієнтів на прийдешній поєдинок. Збірна Англії виявилася безумовним фаворитом протистояння. Натомість імовірність перемоги команди Сергія Реброва менша за варіант із підсумковою нічиєю.