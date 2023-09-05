UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна – Англія: Саутгейт втратив двох зірок на матч відбору до Євро-2024

Фото: Трент Александер-Арнольд випав із обойми "Трьох левів" (facebook.com/EnglandTeam)
Автор: Антон Федорців

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт не зможе покластися на оптимальний підбір виконавців у поєдинку кваліфікації до чемпіонату Європи 2023 року проти національної команди України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт асоціації.

Матч Україна – Англія відбудеться 9 вересня в польському Вроцлаві. Поєдинок прийме стадіон "Тарчиньскі Арена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 19:00.

Оборонець Трент Александер-Арнольд і півзахисник Джек Гріліш не допоможуть "Трьом левам" у прийдешніх матчах. Обидва зазнали ушкоджень перед міжнародною паузою.

Фланговий захисник "Ліверпуля" травмував задню поверхню стегна в поєдинку Прем'єр-ліги проти "Астон Вілли". Натомість вінгер "Манчестер Сіті" зіткнувся з дискомфортом у стегні ще до зустрічі "містян" із "Фулхемом" у чемпіонаті Англії. Замість них виклик до команди отримав лідер "Ньюкасла" Кіран Тріпп'єр.

У вересні збірна Англії також матиме товариський матч із принциповим опонентом – Шотландією. Поєдинок запланований на 12 вересня. Спаринг відбудеться в Глазго на культовій арені "Гемпден Парк".

До слова, раніше Мінмолодьспорту доповнило перелік спортсменів-утікачів футболістами збірної України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна Англії