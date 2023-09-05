Україна – Англія: Саутгейт втратив двох зірок на матч відбору до Євро-2024

Матч Україна – Англія відбудеться 9 вересня в польському Вроцлаві. Поєдинок прийме стадіон "Тарчиньскі Арена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 19:00.

Оборонець Трент Александер-Арнольд і півзахисник Джек Гріліш не допоможуть "Трьом левам" у прийдешніх матчах. Обидва зазнали ушкоджень перед міжнародною паузою.

Фланговий захисник "Ліверпуля" травмував задню поверхню стегна в поєдинку Прем'єр-ліги проти "Астон Вілли". Натомість вінгер "Манчестер Сіті" зіткнувся з дискомфортом у стегні ще до зустрічі "містян" із "Фулхемом" у чемпіонаті Англії. Замість них виклик до команди отримав лідер "Ньюкасла" Кіран Тріпп'єр.

У вересні збірна Англії також матиме товариський матч із принциповим опонентом – Шотландією. Поєдинок запланований на 12 вересня. Спаринг відбудеться в Глазго на культовій арені "Гемпден Парк".