Зірки футбольної збірної та "Прометея". Мінспорту оновило список спортсменів-утікачів

Міністерство молоді та спорту України випустило нову версію переліку вітчизняних спортсменів, які не повернулися з-за кордону вчасно. Список поповнили футболісти Анатолій Трубін і Артем Довбик, а також баскетболіст Іссуф Санон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний вебпортал відомства .

До оновленого переліку "втікачів" загалом потрапили 293 атлети. Усі вони виїхали за межі України за спеціальними дозволами міністерства, але не повернулися після завершення встановлених термінів.

До футбольної частини списку приєдналися легіонери збірної України Трубін і Довбик. Обидва змінили клубну прописку в літнє трансферне вікно. Перший перебрався до лісабонської "Бенфіки" з "Шахтаря", а другий покинув "Дніпро-1" заради іспанської "Жирони". Залишилися в списку представники України в чемпіонаті Англії – Михайло Мудрик ("Челсі") та Ілля Забарний ("Борнмут"). Усі вони отримали виклик до національної команди на вересневі матчі відбору до Євро-2024.

Уперше в перелік "утікачів" потрапив оборонець баскетбольної збірної України Іссуф Санон. Влітку він не зміг допомогти "синьо-жовтим" у пре-кваліфікації до Олімпіади-2024, а в серпні розпочав підготовку до нового сезону в складі "Прометея". Слобожанці базуються в Ризі.

Фото: Список осіб, які порушили взяті зобов'язання щодо термінів повернення на територію України після закінчення спортивного заходу (mms.gov.ua)