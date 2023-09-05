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Україна – Англія: Саутгейт втратив двох зірок на матч відбору до Євро-2024

Лондон, Вівторок 05 вересня 2023 10:11
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Україна – Англія: Саутгейт втратив двох зірок на матч відбору до Євро-2024 Фото: Трент Александер-Арнольд випав із обойми "Трьох левів" (facebook.com/EnglandTeam)
Автор: Антон Федорців

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт не зможе покластися на оптимальний підбір виконавців у поєдинку кваліфікації до чемпіонату Європи 2023 року проти національної команди України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт асоціації.

Матч Україна – Англія відбудеться 9 вересня в польському Вроцлаві. Поєдинок прийме стадіон "Тарчиньскі Арена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 19:00.

Оборонець Трент Александер-Арнольд і півзахисник Джек Гріліш не допоможуть "Трьом левам" у прийдешніх матчах. Обидва зазнали ушкоджень перед міжнародною паузою.

Фланговий захисник "Ліверпуля" травмував задню поверхню стегна в поєдинку Прем'єр-ліги проти "Астон Вілли". Натомість вінгер "Манчестер Сіті" зіткнувся з дискомфортом у стегні ще до зустрічі "містян" із "Фулхемом" у чемпіонаті Англії. Замість них виклик до команди отримав лідер "Ньюкасла" Кіран Тріпп'єр.

У вересні збірна Англії також матиме товариський матч із принциповим опонентом – Шотландією. Поєдинок запланований на 12 вересня. Спаринг відбудеться в Глазго на культовій арені "Гемпден Парк".

До слова, раніше Мінмолодьспорту доповнило перелік спортсменів-утікачів футболістами збірної України.

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