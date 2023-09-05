Украина – Англия: Саутгейт потерял двух звезд на матч отбора к Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не сможет положиться на оптимальный подбор исполнителей в поединке квалификации к чемпионату Европы 2023 против национальной команды Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ассоциации .

Матч Украина – Англия состоится 9 сентября в польском Вроцлаве. Поединок примет стадион "Тарчиньски Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00.

Защитник Трент Александер-Арнольд и полузащитник Джек Грилиш не помогут "Трем львам" в предстоящих матчах. Оба получили повреждения перед международной паузой.

Фланговый защитник "Ливерпуля" травмировал заднюю поверхность бедра в поединке Премьер-лиги против "Астон Виллы". В свою очередь вингер "Манчестер Сити" столкнулся с дискомфортом в бедре еще до встречи "горожан" с "Фулхэмом" в чемпионате Англии. Вместо них вызов в команду получил лидер "Ньюкасла" Киран Триппьер.

В сентябре сборная Англии также будет иметь товарищеский матч с принципиальным оппонентом – Шотландией. Поединок намечен на 12 сентября. Спарринг состоится в Глазго на культовой арене "Хэмпден Парк".