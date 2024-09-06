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Україна – Албанія: УЄФА призначив нефартового рефері на матч Ліги націй

Прага, П'ятниця 06 вересня 2024 11:56
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Україна – Албанія: УЄФА призначив нефартового рефері на матч Ліги націй Фото: Олександр Зінченко (ліворуч) готовий протистояти Албанії (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Стартовий поєдинок збірної України в Лізі націй проти збірної Албанії розсудить бригада арбітрів із Португалії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Матч Україна – Албанія відбудеться 7 вересня в Празі. Поєдинок прийме стадіон "Летна". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45.

Головним суддею буде португалець Луїш Годінью. У своїй кар'єрі він одного разу перетинався з українськими командами. У сезоні 2021/22 рефері отримав призначення на матч луганської "Зорі" проти італійської "Роми" в групі Ліги конференцій. Підопічні Віктора Скрипника без шансів програли (0:3).

Допоможуть Годінью в ролі лайнсменів його співвітчизники Руй Тейшейра та Педру Алмейда. Четвертий арбітр – португалець Елдер Філіпе. Зі системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватимуть Тьягу Мартінш і Густаву Коррея.

Україна в Лізі націй 2024/25

Національна команда потрапила до групи B1 турніру. На "синьо-жовтих" чекатиме двоколовий турнір зі збірними Албанії, Чехії та Грузії.

Переможець квартету автоматично підніметься в Дивізіон A Ліги націй. Натомість невдаха групи вилетить у Дивізіон C. Важливими будуть і друге-третє місця. Фініш другим дозволить поборотися за підвищення у класі в плей-офф, а третім – врятуватися від вильоту.

Збірна України вимушена грати домашні матчі за межами батьківщини через війну. Домівками для команди Реброва стануть Прага, Познань і Вроцлав.

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

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Збірна України УЕФА Ліга націй
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