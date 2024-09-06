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Украина – Албания: УЕФА назначил нефартовый рефери на матч Лиги наций

Прага, Пятница 06 сентября 2024 11:56
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Украина – Албания: УЕФА назначил нефартовый рефери на матч Лиги наций Фото: Александр Зинченко (слева) готов противостоять Албании (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Стартовый поединок сборной Украины в Лиге наций против сборной Албании рассудит бригада арбитров из Португалии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Матч Украина – Албания состоится 7 сентября в Праге. Поединок примет стадион "Летна". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45.

Главным судьей будет португалец Луиш Годинью. В своей карьере он однажды пересекался с украинскими командами. В сезоне 2021/22 рефери получил назначение на матч луганской "Зари" против итальянской "Ромы" в группе Лиги конференций. Подопечные Виктора Скрипника без шансов проиграли (0:3).

Помогут Годинью в роли лайнсменов его соотечественники Руй Тейшейра и Педру Алмейда. Четвертый арбитр – португалец Элдер Филипе. С системой Видеоассистент рефери (VAR) будут работать Тьягу Мартинш и Густаву Коррея.

Украина в Лиге наций 2024/25

Национальная команда попала в группу B1 турнира. "Сине-желтых" будет ждать двухкруговой турнир со сборными Албании, Чехии и Грузии.

Победитель квартета автоматически поднимется в Дивизион A Лиги наций. Неудачник группы вылетит в Дивизион C. Важными будут и второе-третье места. Финиш вторым позволит сразиться за повышение в классе в плей-офф, а третьим – спастись от вылета.

Сборная Украины вынуждена играть домашние матчи за пределами родины из-за войны. Домами для команды Реброва станут Прага, Познань и Вроцлав.

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

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