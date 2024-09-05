Україна – Албанія: прогноз на матч Ліги націй
Національна команда України зустрінеться зі збірною Албанії на старті нового сезону Ліги націй.
Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.
Матч Україна – Албанія відбудеться 7 вересня в Празі. Поєдинок прийме стадіон "Летна". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45.
Фахівці контори Favbet визначили команду Сергія Реброва фаворитом протистояння. На перемогу "синьо-жовтих" можна поставити з коефіцієнтом 1,77. Тим часом потенційний успіх "орлів" оцінили балом 3,75. На нічию ж заклали кеф 5,10.
Полоскотати нерви можна зі ставкою на конкретний підсумковий результат. Наприклад, на розгромну перемогу збірної України (3:0) приймають ставки з коефіцієнтом 12,50. Персональні фанати Михайла Мудрика розглянуть варіант зі ставкою на мінімум дубль свого улюбленця з кефом 10,00.
Схожі цифри підготували й австрійці з Bwin. "Синьо-жовті" мають найвищі шанси на перемогу з коефіцієнтом 1,75. На ймовірну перемогу збірної Албанії виставили кеф 4,80. Навіть підсумкова нічия вірогідніша з балом 3,60.
Сміливою ставкою буде закластися на голи обох команд у кожному з таймів із коефіцієнтом 16,00. Непатріотична ставка з перемогою албанців і в першій, і в другій половинах збільшить виграш у 18 разів.
Україна в Лізі націй 2024/25
Національна команда потрапила до групи B1 турніру. На "синьо-жовтих" чекатиме двоколовий турнір зі збірними Албанії, Чехії та Грузії.
Переможець квартету автоматично підніметься в Дивізіон A Ліги націй. Натомість невдаха групи вилетить у Дивізіон C. Важливими будуть і друге-третє місця. Фініш другим дозволить поборотися за підвищення у класі в плей-офф, а третім – врятуватися від вильоту.
Збірна України вимушена грати домашні матчі за межами батьківщини через війну. Домівками для команди Реброва стануть Прага, Познань і Вроцлав.
До слова, нещодавно підготували прев'ю Ліги націй 2024/25 за участі збірної України.
Нагадаємо, раніше пригадали історію протистоянь України з майбутніми суперниками в Лізі націй.
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