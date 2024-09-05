ua en ru
Чт, 05 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна – Албанія: прогноз на матч Ліги націй

Прага, Четвер 05 вересня 2024 14:00
UA EN RU
Україна – Албанія: прогноз на матч Ліги націй Фото: Георгій Судаков (ліворуч) та інші мають реабілітуватися за Євро-2024 (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України зустрінеться зі збірною Албанії на старті нового сезону Ліги націй.

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.

Матч Україна – Албанія відбудеться 7 вересня в Празі. Поєдинок прийме стадіон "Летна". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45.

Фахівці контори Favbet визначили команду Сергія Реброва фаворитом протистояння. На перемогу "синьо-жовтих" можна поставити з коефіцієнтом 1,77. Тим часом потенційний успіх "орлів" оцінили балом 3,75. На нічию ж заклали кеф 5,10.

Полоскотати нерви можна зі ставкою на конкретний підсумковий результат. Наприклад, на розгромну перемогу збірної України (3:0) приймають ставки з коефіцієнтом 12,50. Персональні фанати Михайла Мудрика розглянуть варіант зі ставкою на мінімум дубль свого улюбленця з кефом 10,00.

Схожі цифри підготували й австрійці з Bwin. "Синьо-жовті" мають найвищі шанси на перемогу з коефіцієнтом 1,75. На ймовірну перемогу збірної Албанії виставили кеф 4,80. Навіть підсумкова нічия вірогідніша з балом 3,60.

Сміливою ставкою буде закластися на голи обох команд у кожному з таймів із коефіцієнтом 16,00. Непатріотична ставка з перемогою албанців і в першій, і в другій половинах збільшить виграш у 18 разів.

Україна в Лізі націй 2024/25

Національна команда потрапила до групи B1 турніру. На "синьо-жовтих" чекатиме двоколовий турнір зі збірними Албанії, Чехії та Грузії.

Переможець квартету автоматично підніметься в Дивізіон A Ліги націй. Натомість невдаха групи вилетить у Дивізіон C. Важливими будуть і друге-третє місця. Фініш другим дозволить поборотися за підвищення у класі в плей-офф, а третім – врятуватися від вильоту.

Збірна України вимушена грати домашні матчі за межами батьківщини через війну. Домівками для команди Реброва стануть Прага, Познань і Вроцлав.

До слова, нещодавно підготували прев'ю Ліги націй 2024/25 за участі збірної України.

Нагадаємо, раніше пригадали історію протистоянь України з майбутніми суперниками в Лізі націй.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України Букмекер Ліга націй
NEWS
Зеленський приїде на засідання "Рамштайну" в Німеччину, - Spiegel
Зеленський приїде на засідання "Рамштайну" в Німеччину, - Spiegel
DAILY
Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ