ua en ru
Чт, 05 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина – Албания: прогноз на матч Лиги наций

Прага, Четверг 05 сентября 2024 14:00
UA EN RU
Украина – Албания: прогноз на матч Лиги наций Фото: Георгий Судаков (слева) и другие должны реабилитироваться за Евро-2024 (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины встретится со сборной Албании на старте нового сезона Лиги наций.

Каковы прогнозы букмекеров на матч, подскажет РБК-Украина.

Матч Украина – Албания состоится 7 сентября в Праге. Поединок примет стадион "Летна". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45.

Специалисты конторы Favbet определили команду Сергея Реброва фаворитом противостояния. На победу "сине-желтых" можно поставить с коэффициентом 1,77. Тем временем потенциальный успех "орлов" оценили баллом 3,75. На ничью же заложили кэф 5,10.

Пощекотать нервы можно со ставкой на конкретный итоговый результат. К примеру, на разгромную победу сборной Украины (3:0) принимают ставки с коэффициентом 12,50. Персональные фанаты Михаила Мудрика рассмотрят вариант со ставкой на минимум дубль своего любимца с кэфом 10,00.

Похожие цифры подготовили и австрийцы из Bwin. "Сине-желтые" имеют самые высокие шансы на победу с коэффициентом 1,75. На вероятную победу сборной Албании выставили кэф 4,80. Даже итоговая ничья более вероятна с баллом 3,60.

Смелой ставкой будет заложиться на голы обеих команд в каждом из таймов с коэффициентом 16,00. Непатриотическая ставка с победой албанцев и в первой, и во второй половинах увеличит выигрыш в 18 раз.

Украина в Лиге наций 2024/25

Национальная команда попала в группу B1 турнира. "Сине-желтых" будет ждать двухкруговой турнир со сборными Албании, Чехии и Грузии.

Победитель квартета автоматически поднимется в Дивизион A Лиги наций. Неудачник группы вылетит в Дивизион C. Важными будут и второе-третье места. Финиш вторым позволит сразиться за повышение в классе в плей-офф, а третьим – спастись от вылета.

Сборная Украины вынуждена играть домашние матчи за пределами родины из-за войны. Домами для команды Реброва станут Прага, Познань и Вроцлав.

К слову, недавно подготовили превью Лиги наций 2024/25 с участием сборной Украины.

Напомним, ранее вспомнили историю противостояний Украины с будущими соперниками в Лиге наций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины Букмекер Лига наций
NEWS
Зеленский приедет на заседание "Рамштайна" в Германию, - Spiegel
Зеленский приедет на заседание "Рамштайна" в Германию, - Spiegel
DAILY
Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ