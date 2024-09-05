Україна – Албанія: де дивитися матч Ліги націй

Національна команда України розпочне розіграш Ліги націй 2024/25 поєдинком проти збірної Албанії.
Де дивитись матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.
Матч Україна – Албанія відбудеться 7 вересня в Празі. Поєдинок прийме стадіон "Летна". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45.
У цифровому мовленні T2 матч збірної України в прямому ефірі покажуть регіональні телеканали "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Львів" тощо). Клієнтам кабельного ТБ трансляція також буде доступна. У мережі ексклюзивним транслятором поєдинку залишається сервіс MEGOGO.
Передматчева студія розпочнеться там о 20:30. Трансляція зустрічі "синьо-жовтих" проти балканських "орлів" буде доступна на каналі "Футбол Перший" та в розділі "Спорт" за передплатами "Максимальна", "Оптимальна" та "Спорт".
Албанія входить до когорти найзручніших суперників збірної України в історії. "Синьо-жовті" ще жодного разу не програли "орлам". Натомість різні призови української збірної здобули 5 перемог над балканцями, а матч кваліфікації до ЧС-2006 звели внічию.
Національна команда потрапила до групи B1 турніру. На "синьо-жовтих" чекатиме двоколовий турнір зі збірними Албанії, Чехії та Грузії.
Переможець квартету автоматично підніметься в Дивізіон A Ліги націй. Натомість невдаха групи вилетить у Дивізіон C. Важливими будуть і друге-третє місця. Фініш другим дозволить поборотися за підвищення у класі в плей-офф, а третім – врятуватися від вильоту.
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До слова, нещодавно підготували прев'ю Ліги націй 2024/25 за участі збірної України.
Нагадаємо, раніше пригадали історію протистоянь України з майбутніми суперниками в Лізі націй.
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