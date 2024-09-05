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Украина – Албания: где смотреть матч Лиги наций

Фото: "Сине-желтые" будут соревноваться в Дивизионе B турнира (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины начнет розыгрыш Лиги наций 2024/25 поединком против сборной Албании.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч Украина – Албания состоится 7 сентября в Праге. Поединок примет стадион "Летна". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45.

В цифровом вещании T2 матч сборной Украины в прямом эфире покажут региональные телеканалы "Суспильне" ("Суспильне Киев", "Суспильне Львов" и т. д.). Клиентам кабельного ТВ трансляция также будет доступна. В сети эксклюзивным транслятором поединка остается сервис MEGOGO.

Предматчевая студия начнется там в 20:30. Трансляция встречи "сине-желтых" против балканских "орлов" будет доступна на канале "Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подпискам "Максимальная", "Оптимальная" и "Спорт".

Албания входит в когорту самых удобных соперников сборной Украины в истории. "Сине-желтые" еще ни разу не проиграли "орлам". Разные призовы украинской сборной одержали 5 побед над балканцами, а матч квалификации к ЧМ-2006 свели вничью.

Украина в Лиге наций 2024/25

Национальная команда попала в группу B1 турнира. "Сине-желтых" будет ждать двухкруговой турнир со сборными Албании, Чехии и Грузии.

Победитель квартета автоматически поднимется в Дивизион A Лиги наций. Неудачник группы вылетит в Дивизион C. Важными будут и второе-третье места. Финиш вторым позволит сразиться за повышение в классе в плей-офф, а третьим – спастись от вылета.

Сборная Украины вынуждена играть домашние матчи за пределами родины из-за войны. Домами для команды Реброва станут Прага, Познань и Вроцлав.

К слову, недавно подготовили превью Лиги наций 2024/25 с участием сборной Украины.

Напомним, ранее вспомнили историю противостояний Украины с будущими соперниками в Лиге наций.

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