Україна у 2026 році необхідно щонайменше 120 млрд доларів на оборону, - Шмигаль

У 2026 році Україна потребуватиме щонайменше 120 млрд доларів на оборону. Половину цієї суми країна намагатиметься залучити за підтримки союзників.
Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр оборони України Денис Шмигаль заявив під час наради керівників закордонних дипломатичних установ України.
Шмигаль окреслив стратегічні цілі та пріоритети оборони України, визначені президентом Володимиром Зеленським:
"Зі свого боку ми готові ділитися з партнерами унікальним бойовим досвідом, технологіями та інноваціями. Пропонуємо союзникам створювати спільні підприємства, передавати ліцензії й відкривати виробництва у країнах-партнерах", - зазначив міністр.
За його словами, під час війни така продукція буде спрямована на потреби Сил оборони України, а в перспективі - посилить й партнерів
"Наступного року потребуватимемо щонайменше 120 млрд доларів на оборону. Працюємо з іншими країнами, щоб залучити половину цієї суми за підтримки союзників. Уже ведемо предметні перемовини з членами ЄС та НАТО", - додав Шмигаль.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів у проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки визначив два сценарії розвитку події. Воєнні видатки залишаться пріоритетом надовго.
За базового сценарію, "з урахуванням припущення щодо суттєвого покращення безпекової ситуації з 2026 року", обсяги видатків державного бюджету на безпеку та оборону визначено:
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