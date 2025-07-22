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Україна у 2026 році необхідно щонайменше 120 млрд доларів на оборону, - Шмигаль

Вівторок 22 липня 2025 16:50
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Україна у 2026 році необхідно щонайменше 120 млрд доларів на оборону, - Шмигаль Фото: міністр оборони України Денис Шмигаль (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У 2026 році Україна потребуватиме щонайменше 120 млрд доларів на оборону. Половину цієї суми країна намагатиметься залучити за підтримки союзників.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр оборони України Денис Шмигаль заявив під час наради керівників закордонних дипломатичних установ України.

Шмигаль окреслив стратегічні цілі та пріоритети оборони України, визначені президентом Володимиром Зеленським:

  • Більше української зброї - 50% має закуповуватися в Україні.
  • Більше іноземних підприємств, які готові співпрацювати з Україною і працювати в Україні.
  • Більше поставок зброї та нелетальної допомоги, яку можуть надавати й нейтральні країни. Особливий фокус - на нових поставках найефективніших засобів захисту нашого неба, зокрема тих, що здатні збивати балістичні цілі.
  • Потрібне додаткове фінансування для розвитку української промисловості - зокрема виробництва FPV-дронів, далекобійних дронів і перехоплювачів.

"Зі свого боку ми готові ділитися з партнерами унікальним бойовим досвідом, технологіями та інноваціями. Пропонуємо союзникам створювати спільні підприємства, передавати ліцензії й відкривати виробництва у країнах-партнерах", - зазначив міністр.

За його словами, під час війни така продукція буде спрямована на потреби Сил оборони України, а в перспективі - посилить й партнерів

"Наступного року потребуватимемо щонайменше 120 млрд доларів на оборону. Працюємо з іншими країнами, щоб залучити половину цієї суми за підтримки союзників. Уже ведемо предметні перемовини з членами ЄС та НАТО", - додав Шмигаль.

Воєнні видатки України

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів у проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки визначив два сценарії розвитку події. Воєнні видатки залишаться пріоритетом надовго.

За базового сценарію, "з урахуванням припущення щодо суттєвого покращення безпекової ситуації з 2026 року", обсяги видатків державного бюджету на безпеку та оборону визначено:

  • на 2026 рік у сумі 1,817 трлн гривень;
  • на 2027 рік - 1,439 трлн гривень;
  • на 2028 рік - 1,384 трлн гривень;

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