Украина в 2026 году потребует не менее 120 млрд долларов на оборону, - Шмыгаль

В 2026 году Украина потребует не менее 120 млрд долларов на оборону. Половину этой суммы страна будет пытаться привлечь при поддержке союзников.

Как сообщает РБК-Украина , об этом министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил во время совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

Шмыгаль очертил стратегические цели и приоритеты обороны Украины, определенные президентом Владимиром Зеленским:

Больше украинского оружия - 50% должно закупаться в Украине.

Больше иностранных предприятий, которые готовы сотрудничать с Украиной и работать в Украине.

Больше поставок оружия и нелетальной помощи, которую могут предоставлять и нейтральные страны. Особый фокус - на новых поставках эффективных средств защиты нашего неба, в частности тех, которые способны сбивать баллистические цели.

Нужно дополнительное финансирование для развития украинской промышленности - в частности производства FPV-дронов, дальнобойных дронов и перехватчиков.

"Со своей стороны мы готовы делиться с партнерами уникальным боевым опытом, технологиями и инновациями. Предлагаем союзникам создавать совместные предприятия, передавать лицензии и открывать производства в странах-партнерах", - отметил министр.

По его словам, во время войны такая продукция будет направлена на нужды Сил обороны Украины, а в перспективе - усилит и партнеров

"В следующем году потребуется не менее 120 млрд долларов на оборону. Работаем с другими странами, чтобы привлечь половину этой суммы при поддержке союзников. Уже ведем предметные переговоры с членами ЕС и НАТО", - добавил Шмыгаль.