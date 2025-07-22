ua en ru
Вт, 22 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украина в 2026 году потребует не менее 120 млрд долларов на оборону, - Шмыгаль

Вторник 22 июля 2025 16:50
UA EN RU
Украина в 2026 году потребует не менее 120 млрд долларов на оборону, - Шмыгаль Фото: министр обороны Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В 2026 году Украина потребует не менее 120 млрд долларов на оборону. Половину этой суммы страна будет пытаться привлечь при поддержке союзников.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил во время совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

Шмыгаль очертил стратегические цели и приоритеты обороны Украины, определенные президентом Владимиром Зеленским:

  • Больше украинского оружия - 50% должно закупаться в Украине.
  • Больше иностранных предприятий, которые готовы сотрудничать с Украиной и работать в Украине.
  • Больше поставок оружия и нелетальной помощи, которую могут предоставлять и нейтральные страны. Особый фокус - на новых поставках эффективных средств защиты нашего неба, в частности тех, которые способны сбивать баллистические цели.
  • Нужно дополнительное финансирование для развития украинской промышленности - в частности производства FPV-дронов, дальнобойных дронов и перехватчиков.

"Со своей стороны мы готовы делиться с партнерами уникальным боевым опытом, технологиями и инновациями. Предлагаем союзникам создавать совместные предприятия, передавать лицензии и открывать производства в странах-партнерах", - отметил министр.

По его словам, во время войны такая продукция будет направлена на нужды Сил обороны Украины, а в перспективе - усилит и партнеров

"В следующем году потребуется не менее 120 млрд долларов на оборону. Работаем с другими странами, чтобы привлечь половину этой суммы при поддержке союзников. Уже ведем предметные переговоры с членами ЕС и НАТО", - добавил Шмыгаль.

Военные расходы Украины

Напомним, ранее мы сообщали, что Кабинет министров в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы определил два сценария развития событий. Военные расходы останутся приоритетом надолго.

При базовом сценарии, "с учетом предположения о существенном улучшении ситуации с безопасностью с 2026 года", объемы расходов государственного бюджета на безопасность и оборону определены:

  • на 2026 год в сумме 1,817 трлн гривен;
  • на 2027 год - 1,439 трлн гривен;
  • на 2028 год - 1,384 трлн гривен;

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Денис Шмыгаль Война в Украине
Новости
Рада приняла резонансный закон об урезании полномочий НАБУ и САП
Рада приняла резонансный закон об урезании полномочий НАБУ и САП
Аналитика
Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки