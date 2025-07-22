Украина в 2026 году потребует не менее 120 млрд долларов на оборону, - Шмыгаль
В 2026 году Украина потребует не менее 120 млрд долларов на оборону. Половину этой суммы страна будет пытаться привлечь при поддержке союзников.
Как сообщает РБК-Украина, об этом министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил во время совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.
Шмыгаль очертил стратегические цели и приоритеты обороны Украины, определенные президентом Владимиром Зеленским:
- Больше украинского оружия - 50% должно закупаться в Украине.
- Больше иностранных предприятий, которые готовы сотрудничать с Украиной и работать в Украине.
- Больше поставок оружия и нелетальной помощи, которую могут предоставлять и нейтральные страны. Особый фокус - на новых поставках эффективных средств защиты нашего неба, в частности тех, которые способны сбивать баллистические цели.
- Нужно дополнительное финансирование для развития украинской промышленности - в частности производства FPV-дронов, дальнобойных дронов и перехватчиков.
"Со своей стороны мы готовы делиться с партнерами уникальным боевым опытом, технологиями и инновациями. Предлагаем союзникам создавать совместные предприятия, передавать лицензии и открывать производства в странах-партнерах", - отметил министр.
По его словам, во время войны такая продукция будет направлена на нужды Сил обороны Украины, а в перспективе - усилит и партнеров
"В следующем году потребуется не менее 120 млрд долларов на оборону. Работаем с другими странами, чтобы привлечь половину этой суммы при поддержке союзников. Уже ведем предметные переговоры с членами ЕС и НАТО", - добавил Шмыгаль.
Военные расходы Украины
Напомним, ранее мы сообщали, что Кабинет министров в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы определил два сценария развития событий. Военные расходы останутся приоритетом надолго.
При базовом сценарии, "с учетом предположения о существенном улучшении ситуации с безопасностью с 2026 года", объемы расходов государственного бюджета на безопасность и оборону определены:
- на 2026 год в сумме 1,817 трлн гривен;
- на 2027 год - 1,439 трлн гривен;
- на 2028 год - 1,384 трлн гривен;
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