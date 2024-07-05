Україна у 2024 році проведе перший аукціон для залучення інвестицій в зелену енергетику, - Герус

"Безумовно, хочемо щоби починалися нарешті аукціони по відновлюваній енергетиці… Є вже сигнали від Міністерства енергетики, що вони хочуть в цьому році провести на більш ніж 100 МВт перші аукціони на запровадження нової потужності", - сказав Герус.

За його словами, такі аукціони були передбачені законодавством ще в кінці 2018 року і метою їх проведення є конкуренція інвесторів за можливість будувати нові електростанції і отримання при цьому певного гарантованого стимулюючого тарифу.

"У нас стоїть задача максимально сприяти будівництву розподіленої генерації", - додав Герус.

Він зазначив, що держава також працює над тим, щоб зняти імпортне мито та ПДВ на ввезене в країну енергетичне обладнання, яке буде використовуватись для будівництва нових енергетичних потужностей і відновлення тих, які були пошкоджені.

"9 400 МВт, які були пошкоджені, ми розуміємо, що це надзвичайно велика цифра і що відновлення займе більше ніж 2 роки, якщо навіть активно в цьому напрямку працювати", - пояснив голова комітету.

На його думку, держава має допомагати бізнесу будувати промислові електростанції та електростанції для власних виробничих потреб.

Як повідомлялося, Українська вітроенергетична асоціація вважає, що держава має запустити зелені аукціони і встановити щорічну потребу в будівництві станцій відновлюваної енергетики, щоб інвестори орієнтувались на ці показники та мали підґрунтя для залучення міжнародних інвестицій в ці проєкти.

ДП "Гарантований покупець" готове провести зелені аукціони для залучення інвестицій в нові потужності відновлюваної енергетики після того, як рішення про старт та умови аукціонів будуть затверджені на рівні держави. На думку УВЕА, в поточних умовах Україна має потребу в будівництві щонайменше 1 ГВт ВЕС щороку. Водночас, поки триває війна, Україна може побудувати 4-5 ГВт потужності вітроенергетики, які знаходяться на високій стадії готовності до будівництва.