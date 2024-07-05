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Украина в 2024 году проведет первый аукцион для привлечения инвестиций в зеленую энергетику, - Герус

Фото: Украина в 2024 году проведет первый аукцион для привлечения инвестиций в зеленую энергетику (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Министерство энергетики планирует в текущем году провести первый зеленый аукцион для привлечения инвесторов в развитие более 100 МВт мощностей возобновляемой энергетики.

Об этом заявил глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Безусловно, хотим, чтобы начинались наконец-то аукционы по возобновляемой энергетике... Есть уже сигналы от Министерства энергетики, что они хотят в этом году провести на более чем 100 МВт первые аукционы на введение новой мощности", - сказал Герус.

По его словам, такие аукционы были предусмотрены законодательством еще в конце 2018 года и целью их проведения является конкуренция инвесторов за возможность строить новые электростанции и получение при этом гарантированного стимулирующего тарифа.

"У нас стоит задача максимально способствовать строительству распределенной генерации", – добавил Герус.

Он отметил, что государство также работает над тем, чтобы снять импортную пошлину и НДС на ввезенное в страну энергетическое оборудование, которое будет использоваться для строительства новых энергетических мощностей и восстановления поврежденных.

"9 400 МВт, которые были повреждены, мы понимаем, что это чрезвычайно большая цифра и что восстановление займет более 2 лет, если даже активно в этом направлении работать", - пояснил глава комитета.

По его мнению, государство должно помогать бизнесу строить промышленные электростанции и электростанции для производственных нужд.

Как сообщалось, Украинская ветроэнергетическая ассоциация считает, что государство должно запустить зеленые аукционы и установить ежегодную потребность в строительстве станций возобновляемой энергетики, чтобы инвесторы ориентировались на эти показатели и имели основания для привлечения международных инвестиций в эти проекты.

ГП "Гарантированный покупатель" готово провести зеленые аукционы для привлечения инвестиций в новые мощности возобновляемой энергетики после того, как решения о старте и условиях аукционов будут утверждены на уровне государства. По мнению УВЭА, в текущих условиях Украина нуждается в строительстве не менее 1 ГВт ВЭС каждый год. В то же время, пока идет война, Украина может построить 4-5 ГВт мощности ветроэнергетики, которые находятся на высокой стадии готовности к строительству.

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Электроэнергия