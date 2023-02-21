Україна у 2023 році очікує від Заходу 33 млрд євро обіцяної допомоги, - FT

Україна минулого року отримала менш як половину фінансової допомоги, обіцяної Заходом. Міністерство фінансів отримало 31 млрд євро до грудня 2022 року із 64 млрд євро, обіцяних після повномасштабного вторгнення Росії.

Про це йдеться у дослідженні Кільського інституту світової економіки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

З початку вторгнення РФ в Україну ЄС і Європейський інвестиційний банк виділили загалом близько 30 млрд євро, що є найбільшою часткою бюджетної підтримки України з боку Заходу. Однак 17,5 млрд євро з цієї суми досі не дійшли до Києва.

ЄС переглянув структуру виплат за своїм пакетом у листопаді минулого року, пообіцявши регулярну фінансову допомогу в розмірі до 18 млрд євро на 2023 рік, по 1,5 млрд євро щомісяця.

Мінфін України прогнозує дефіцит у розмірі 38 млрд доларів цього року, що нижче, ніж роком раніше.

Науковець із Кільського інституту Крістоф Требеш зазначив, що ЄС знадобилося до шести місяців, щоб отримати юридичну і політичну згоду на деякі види фінансової допомоги після вторгнення.

"Такі затримки, безумовно, є проблемою, коли ви перебуваєте в розпалі війни і маєте фінансувати великі витрати на інфраструктуру та армію, тоді як ваші доходи впали", - заявив він.

Згідно з даними аналітичного центру Bruegel, Німеччина, найбільший двосторонній донор блоку для України, виділила 7,21% свого ВВП на фінансування внутрішніх енергетичних субсидій торік - у 20 разів більше за суму, яку вона зобов'язалася виділити Україні.

Кільський інститут також виявив, що західні економіки несли набагато більші витрати на допомогу під час аналогічних конфліктів у минулому.

Нагадаємо, Україна та персонал МВФ досягли домовленості щодо перегляду "Програми моніторингу" за участю Ради директорів. Наразі цю домовленість має затвердити керівництво організації.

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