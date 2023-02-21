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Украина в 2023 году ожидает от Запада 33 млрд евро обещанной помощи, - FT

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Вторник 21 февраля 2023 20:51
Украина в 2023 году ожидает от Запада 33 млрд евро обещанной помощи, - FT Фото: Украина в 2023 году ожидает от Запада 33 млрд евро обещанной помощи (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина в прошлом году получила менее половины финансовой помощи, обещанной Западом. Министерство финансов получило 31 млрд евро к декабрю 2022 года из 64 млрд евро, обещанных после полномасштабного вторжения России.

Об этом говорится в исследовании Кильского института мировой экономики, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

С начала вторжения РФ в Украину ЕС и Европейский инвестиционный банк выделили в общей сложности около 30 млрд евро, что является самой большой долей бюджетной поддержки Украины со стороны Запада. Однако 17,5 млрд евро из этой суммы до сих пор не дошли до Киева.

ЕС пересмотрел структуру выплат по своему пакету в ноябре прошлого года, пообещав регулярную финансовую помощь в размере до 18 млрд евро на 2023 год, по 1,5 млрд евро ежемесячно.

Минфин Украины прогнозирует дефицит в размере 38 млрд долларов в этом году, что ниже, чем годом ранее.

Ученый из Кильского института Кристоф Требеш отметил, что ЕС потребовалось до шести месяцев, чтобы получить юридическое и политическое согласие на некоторые виды финансовой помощи после вторжения.

"Такие задержки безусловно, являются проблемой, когда вы находитесь в разгаре войны и должны финансировать крупные расходы на инфраструктуру и армию, в то время как ваши доходы рухнули", - заявил он.

Согласно данным аналитического центра Bruegel, Германия, крупнейший двусторонний донор блока для Украины, выделила 7,21% своего ВВП на финансирование внутренних энергетических субсидий в прошлом году - в 20 раз больше суммы, которую она обязалась выделить Украине.

Кильский институт также обнаружил, что западные экономики несли гораздо большие расходы на помощь во время аналогичных конфликтов в прошлом.

Напомним, Украина и персонал МВФ достигли договоренности по пересмотру "Программы мониторинга" с участием Совета директоров. Теперь эту договоренность должно утвердить руководство организации.

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