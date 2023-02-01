Україна у 2022 році втратила 30% експорту, імпорт впав лише на 4%, - НБУ

За даними НБУ, експорт товарів за рік зменшився на 35,1% (у 2021 році збільшився на 39,8%) і становив 40,9 млрд доларів. Основним чинником стало скорочення експорту чорних та кольорових металів на 62,6% (у 2021 році - збільшився на 79,0%).

Експорт продовольчих товарів зменшився на 15,5% (у 2021 році - збільшився на 24,9%), головним чином через скорочення експорту зернових на 26,2% (у 2021 році - збільшився на 31,2%), у той час як експорт олії та олійного насіння збільшився на 2,5% (у 2021 році - на 24.8%).

Імпорт товарів за рік зменшився на 20,3% (у 2021 році збільшився на 34,3%), його обсяги становили 55,6 млрд доларів. Енергетичний імпорт зменшився на 8,9% (у 2021 році збільшився в 1,8 раза). Також скоротився неенергетичний імпорт - на 23,2% (у 2021 році збільшився на 26,6%).

Дефіцит торгівлі послугами становив 9,1 млрд доларів (у 2021 році профіцит становив 4,0 млрд доларів): експорт послуг зменшився на 12,1%, тоді як зростання імпорту послуг оцінено в 1,8 раза. Імпорт послуг збільшився за рахунок витрат осіб, які виїхали за кордон через війну, і короткострокових мігрантів - зросли в 3,2 раза - до 20,2 млрд дарів. Натомість імпорт усіх інших послуг скоротився на 37,0%.

За даними НБУ, профіцит поточного рахунку платіжного балансу у 2022 році становив 8,6 млрд доларів (5,8% від ВВП) порівняно з дефіцитом у 3,9 млрд доларів (1,9% від ВВП) у 2021 році. "Профіцит сформувався головним чином завдяки отриманню грантів від міжнародних партнерів і скороченню виплат за інвестиційними доходами. Водночас значно розширилося від’ємне сальдо торгівлі товарами та послугами, у тому числі за рахунок значних витрат громадян України, які перебувають за кордоном", - йдеться в огляді.

Без урахування реінвестованих доходів та грантів від міжнародних партнерів дефіцит становив 5,3 млрд доларів (у 2021 році профіцит становив 1,0 млрд доларів).