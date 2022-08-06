В "Укравтодоре" отчитались о ремонте "Дороги жизни" в Сумской области: что сделано

"Укравтодор" отремонтировал дорогу Конотоп – Бурынь – Чумаково, которая соединила север Сумской области с другими регионами Украины после уничтожения моста через реку Сейм на автомобильной дороге Р-44 Сумы – Путивль – Глухов. Транспортную артерию назвали "Дорогой жизни".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Укравтодора".

В настоящее время объезд разрушенной переправы осуществляется по дорогам местного и коммунального значения. В течение месяца был проведен аварийный ремонт отрезка дороги Т-19-10 протяженностью 2,7 км, по которой проходит объездной маршрут.

Также произведен аварийный ремонт 6-метрового моста на этом участке. В частности, отфрезеровано изношенное покрытие и уложен слой асфальтобетона.

В результате военной агрессии со стороны России в Сумской области повреждены и уничтожены 10 мостовых сооружений. Восстановить мост через Сейм на автомобильной дороге Р-44 Сумы – Путивль – Глухов по причинам безопасности сейчас невозможно.