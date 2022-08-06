В "Укравтодорі" відзвітували про ремонт "Дороги життя" в Сумській області: що зроблено

"Укравтодор" відремонтував дорогу Конотоп-Буринь-Чумакове, яка з'єднала північ Сумської області з іншими регіонами України після знищення мосту через річку Сейм на автомобільній дорозі Р–44 Суми – Путивль-Глухів. Транспортну артерію назвали"дорогою життя".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Укравтодору".

В даний час об'їзд зруйнованої переправи здійснюється по дорогах місцевого та комунального значення. Протягом місяця був проведений аварійний ремонт відрізка дороги Т-19-10 протяжністю 2,7 км, по якій проходить об'їзний маршрут.

Також проведено аварійний ремонт 6-метрового мосту на цій ділянці. Зокрема, відфрезеровано зношене покриття та покладено шар асфальтобетону.

В результаті військової агресії з боку Росії в Сумській області пошкоджені і знищені 10 мостових споруд. Відновити міст через Сейм на автомобільній дорозі Р–44 Суми–Путивль-Глухів з причин безпеки зараз неможливо.