В "Укравтодорі" відзвітували про ремонт "Дороги життя" в Сумській області: що зроблено
"Укравтодор" відремонтував дорогу Конотоп-Буринь-Чумакове, яка з'єднала північ Сумської області з іншими регіонами України після знищення мосту через річку Сейм на автомобільній дорозі Р–44 Суми – Путивль-Глухів. Транспортну артерію назвали"дорогою життя".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Укравтодору".
В даний час об'їзд зруйнованої переправи здійснюється по дорогах місцевого та комунального значення. Протягом місяця був проведений аварійний ремонт відрізка дороги Т-19-10 протяжністю 2,7 км, по якій проходить об'їзний маршрут.
Також проведено аварійний ремонт 6-метрового мосту на цій ділянці. Зокрема, відфрезеровано зношене покриття та покладено шар асфальтобетону.
В результаті військової агресії з боку Росії в Сумській області пошкоджені і знищені 10 мостових споруд. Відновити міст через Сейм на автомобільній дорозі Р–44 Суми–Путивль-Глухів з причин безпеки зараз неможливо.
Раніше повідомлялося, що "Укравтодор" виконав ремонт альтернативної дороги від Києва до Чернігова. Вона пролягає дорогами регіонального та територіального значення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.