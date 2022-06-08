В Укравтодоре назвали количество восстановленных мостов и дорог в Киевской области

С начала апреля Укравтодор в освобожденных городах и селах Киевской области очистил и восстановил 264,7 км коммунальных улиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Укравтодора.

Также на девяти трассах международного и регионального значения восстановлено 242 км дорог. Кроме того, для восстановления транспортного сообщения пришлось построить 20 временных переправ рядом с разрушенными мостами через реки Ирпень, Тетерев и др.

Ранее сообщалось, что на восстановление разрушенных войной дорог необходимо 900 млрд гривен. Ремонт всех поврежденных объектов инфраструктуры займет не меньше 3-4 лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.