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В Укравтодоре назвали количество восстановленных мостов и дорог в Киевской области

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Киев, Среда 08 июня 2022 02:30
В Укравтодоре назвали количество восстановленных мостов и дорог в Киевской области Строительство дороги (Фото: lb.ua)
Автор: Константин Широкун

С начала апреля Укравтодор в освобожденных городах и селах Киевской области очистил и восстановил 264,7 км коммунальных улиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Укравтодора.

Также на девяти трассах международного и регионального значения восстановлено 242 км дорог. Кроме того, для восстановления транспортного сообщения пришлось построить 20 временных переправ рядом с разрушенными мостами через реки Ирпень, Тетерев и др.

Ранее сообщалось, что на восстановление разрушенных войной дорог необходимо 900 млрд гривен. Ремонт всех поврежденных объектов инфраструктуры займет не меньше 3-4 лет.

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Укравтодор Киевская область
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