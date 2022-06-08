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В Укравтодорі назвали кількість відновлених мостів і доріг у Київській області

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Київ, Середа 08 червня 2022 02:30
В Укравтодорі назвали кількість відновлених мостів і доріг у Київській області Будівництво дороги (Фото: lb.ua)
Автор: Константин Широкун

З початку квітня Укравтодор у звільнених містах і селах Київської області очистив і відновив 264,7 км комунальних вулиць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Укравтодору.

Також на дев'яти трасах міжнародного та регіонального значення відновлено 242 км доріг. Крім того, для відновлення транспортного сполучення довелося побудувати 20 тимчасових переправ поруч зі зруйнованими мостами через річки Ірпінь, Тетерів та ін.

Раніше повідомлялося, що на відновлення зруйнованих війною доріг необхідно 900 млрд гривень. Ремонт всіх пошкоджених об'єктів інфраструктури займе не менше 3-4 років.

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Укравтодор Київська область
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