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"Укравтодор" возводит второй временный проезд возле разрушенного моста на дороге Киев - Чернигов

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Пятница 22 апреля 2022 09:44
"Укравтодор" возводит второй временный проезд возле разрушенного моста на дороге Киев - Чернигов Фото: "Укравтодор" возводит второй временный проезд возле разрушенного моста на дороге Киев-Чернигов (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)
Автор: Артем Горовенко

"Укравтодор" возводит еще один временный проезд возле разрушенного моста на дороге Р-69 Киев - Чернигов. Здесь устраивается насыпь временной объездной дороги, а для пропуска воды будет произведен монтаж трубы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор" в Facebook.

Это уже вторая временная переправа, построенная на этой дороге.

"Более месяца на Черниговщине шли бои. Часть области была оккупирована, враг разрушал инфраструктуру. В результате боевых действий повреждены 626 км дорог и 20 мостов в пределах области", - сообщили в дорожном агентстве.

Дорожники уже восстановили проезд возле четырех разрушенных сооружений, организовав временные объезды. На трех искусственных сооружениях работы продолжаются на этой неделе.

В то же время на дорогах М-01, Н-27 и Р-56 проводится уборка после разминирования. Сейчас наведен порядок на 52 километрах. Начаты работы по ямочному ремонту на транспортных коридорах, ведущих в Киев.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укравтодору" удалось расчистить более 300 км дорог и улиц в Киевской области.

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Укравтодор инфраструктура
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