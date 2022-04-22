"Укравтодор" возводит второй временный проезд возле разрушенного моста на дороге Киев - Чернигов

"Укравтодор" возводит еще один временный проезд возле разрушенного моста на дороге Р-69 Киев - Чернигов. Здесь устраивается насыпь временной объездной дороги, а для пропуска воды будет произведен монтаж трубы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор" в Facebook .

Это уже вторая временная переправа, построенная на этой дороге.

"Более месяца на Черниговщине шли бои. Часть области была оккупирована, враг разрушал инфраструктуру. В результате боевых действий повреждены 626 км дорог и 20 мостов в пределах области", - сообщили в дорожном агентстве.

Дорожники уже восстановили проезд возле четырех разрушенных сооружений, организовав временные объезды. На трех искусственных сооружениях работы продолжаются на этой неделе.

В то же время на дорогах М-01, Н-27 и Р-56 проводится уборка после разминирования. Сейчас наведен порядок на 52 километрах. Начаты работы по ямочному ремонту на транспортных коридорах, ведущих в Киев.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укравтодору" удалось расчистить более 300 км дорог и улиц в Киевской области.