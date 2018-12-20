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"Укравтодор" рассказал о ситуации на дорогах страны

Новости » Общество    20.12.2018 - 09:33
"Укравтодор" рассказал о ситуации на дорогах страны
Иллюстративное фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Проезд на дорогах государственного значения обеспечен

В Украине по состоянию на утро 20 декабря проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор".

Отмечается, что в ночное время суток усложнились погодные условия. В Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях при минусовой температуре воздуха были осадки вследствие чего возникла гололедица.

Также возникали осложнения в движении большегрузного транспорта и скопления грузовых автомобилей на опасных участках дорог.

В Сумской, Луганской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях на дорогах местами гололедица, в большинстве западных областях местами заснеженное состояние дорог, в остальных областях преимущественно сухое.

Специалисты выполняют работы по расчистке дорог от снега, осуществляется обработка дорог противогололедными материалами.

Напомним, 20 декабря 2018 на территории Украины без осадков, температура воздуха днем от -6 до +4.

По прогнозу синоптиков, на западе без осадков, температура воздуха днем от -1 до -5, ночью от -6 до -10. В северных областях днем от -2 до -6, ночью от -7 до -10. В центре днем от 0 до -4, ночью от -3 до -8. На востоке днем от 0 до -4, ночью от -1 до -7. На юге тоже без осадков, температура днем от -1 до +2, ночью от -1 до -6. В Крыму днем от +2 до +4, ночью от -1 до +1.

В "Укравтодоре" сообщили о состоянии проезда по дорогам страны "Укравтодор" рассказал о ситуации на дорогах страны
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