"Укравтодор" розповів про ситуацію на дорогах країни

Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Проїзд на дорогах державного значення забезпечений

В Україні станом на ранок 20 грудня проїзд на дорогах державного значення забезпечений. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор".

Наголошується, що в нічний час доби ускладнилися погодні умови. У Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській і Херсонській областях при мінусовій температурі повітря були опади внаслідок чого виникла ожеледиця.

Також виникали ускладнення в русі великовагового транспорту і скупчення вантажних автомобілів на небезпечних ділянках доріг.

У Сумській, Луганській, Дніпропетровській, Миколаївській і Херсонській областях на дорогах місцями ожеледиця, в західних областях місцями засніжений стан доріг, в інших областях переважно сухий.

Фахівці виконують роботи з розчищення доріг від снігу, здійснюється обробка доріг протиожеледними матеріалами.

Нагадаємо, 20 грудня 2018 на території України без опадів, температура повітря вдень від -6 до +4.

За прогнозом синоптиків, на заході без опадів, температура повітря вдень від -1 до -5, вночі від -6 до -10. У північних областях вдень від -2 до -6, вночі від -7 до -10. В центрі вдень від 0 до -4, вночі від -3 до -8. На сході вдень від 0 до -4, вночі від -1 до -7. На півдні теж без опадів, температура вдень від -1 до +2, вночі від -1 до -6. У Криму вдень від +2 до +4, вночі від -1 до +1.