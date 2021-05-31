"Укравтодор" привлек американскую Bechtel к строительству Киевской обходной дороги

Как пояснили в учреждении, меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в направлении реализации этого проекта был подписан в пятницу, 28 мая.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, Киевская обходная дорога является одним из ключевых объектов президентской "Большой стройки", так как ее строительство позволит решить наболевшие транспортные проблемы столицы и улучшить международное автомобильное сообщение.

"Сейчас мы видим, что украинский дорожный рынок выходит на мировой уровень. У нас сложные масштабные проекты, нам доверяют международные партнеры. Реформы, прозрачные эффективные решения, новые топ-игроки - все это свидетельствует о том, что мы двигаемся в правильном направлении", - отметил Кубраков.

Общая протяженность Киевской обходной дороги составит около 150 км. Планируется, что она соединит автомобильные дороги М-07 Киев - Ковель, М-06 Киев - Чоп, М-05 Киев - Одесса и Н-01 Киев - Знаменка. Далее объединит автомобильные дороги Н-08 Борисполь - Мариуполь и М-03 Киев - Харьков и обход г. Бровары.

"Укравтодор" уже начал разработку проектной документации для участков прохождения КОД: первый участок - от М-07 Киев - Ковель - Ягодин до М-06 Киев - Чоп протяженностью 18,1 км; второй участок - от М-06 Киев - Чоп до М-05 Киев - Одесса протяженностью 35,2 км; третий участок - от М-05 Киев - Одесса до Н-01 Киев - Знаменка протяженностью 22,9 км; четвертая участок - строительство мостового перехода через р. Днепр с подходами до Н-01 Киев - Знаменка и Гора - Рогозов протяженностью 25,7 км; пятый участок - от Гора - Рогозов до М-03 Киев - Харьков протяженностью 9,7 км.

Три участка уже проектируются, еще по одному продолжаются тендерные процедуры.

Основанная в 1898 году Bechtel Overseas Corporation является крупнейшей строительной компанией в США с проектами в 160 странах.