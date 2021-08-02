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"Укравтодор" планирует убрать левые отнесенные повороты на трассах высших категорий

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Киев, Понедельник 02 августа 2021 14:46
"Укравтодор" планирует убрать левые отнесенные повороты на трассах высших категорий Фото: "Укравтодор" планирует убрать левые отнесенные повороты на трассах высших категорий
Автор: Наталия Гурковская

"Укравтодор" инициировал обновление Государственных строительных норм в сторону повышения безопасности участников дорожного движения. Новые нормы введут на трассах Украины, в том числе восстанавливаемых в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", концепцию VisionZerо.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

Так, научно-исследовательский институт "ГосдорНИИ" разработал проект изменения №2 ДБН В.2.3-4: 2015 "Автомобильные дороги. Часть I. Проектирование. Часть II. Строительство". Документ уже направлен на согласование в ответственные министерства.

В частности, предлагается обновить некоторые требования к автомобильным дорогам: были прописаны новые требования по минимальной толщине слоев дорожной одежды, полос движения для аварийной остановки, пешеходных переходов, дорожных ограждений.

Проект запрещает левые отнесенные повороты на дорогах высших категорий, кроме пересечений с незначительной интенсивностью движения (до 20 тыс.автомобилей/сутки).

Предусматривается устройство пешеходных переходов в разных уровнях на дорогах I категории, а также внедряется обязательное освещение автомобильных дорог международного значения I категории с интенсивностью движения более 30 тыс.автомобилей/сутки.

Кроме этого, был модернизировано проектирование транспортных развязок.

"Разработана таблицу, которая разделяет их на классы в соответствии с категориями дорог на пересечениях и переключениях, а также интенсивности движения на них", - пояснили в "Укравтодоре".

В новых ДБН также предоставляются варианты устройства переходно-скоростных полос в зависимости от различных условий пересечения потоков.

В Агентстве напомнили, что в 2020 году вступил в силу закон об аудите безопасности, предусматривающий оценки факторов безопасности на каждом из этапов инфраструктурного цикла. Один из таких аудитов был проведен в рамках подготовки проекту реконструкции трассы М-05 "Киев - Одесса", который финансируется из кредитных средств ЕБРР.

"По его итогам будут закрыты 21 из 23 левых разворотов, а наземные пешеходные переходы станут подземными или надземными", - рассказали в "Укравтодоре".

Как сообщал координатор "Большой стройки", замглавы ОП Кирилл Тимошенко, по программе президента до конца 2023 года обновят всю сеть общегосударственных дорог страны, которая составляет более 20 тысяч км.

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