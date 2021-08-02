"Укравтодор" планує прибрати ліві віднесені повороти на трасах вищих категорій

" Укравтодор " ініціював оновлення Державних будівельних норм в напрямку підвищення безпеки учасників дорожнього руху. Нові норми впровадять на трасах України, у тому числі тих, що відновлюються у рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", концепцію VisionZerо.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укравтодору".

Мета - зведення цифри смертності на дорогах до нуля завдяки продуманій системі безпеки.

Так, науково-дослідний інститут "ДерждорНДІ" розробив проєкт Зміни №2 ДБН В.2.3-4:2015 "Автомобільні дороги. Частина I. Проєктування. Частина II. Будівництво". Документ уже направлено на погодження у відповідальні Міністерства.

Зокрема, пропонується оновити деякі вимоги до автомобільних доріг: були прописані нові вимоги щодо мінімальної товщини шарів дорожнього одягу, смуг руху для аварійної зупинки, пішохідних переходів, дорожніх огорож.

Проєкт забороняє ліві віднесені повороти на дорогах вищих категорій, крім пересічень з незначною інтенсивністю руху (до 20 тис.автомобілей/добу).

Передбачається влаштування пішохідних переходів в різних рівнях на дорогах І категорії, а також впроваджується обов’язкове освітлення автомобільних доріг міжнародного значення І категорії з інтенсивністю руху понад 30 тис.автомобілей/добу.

Крім цього, було модернізовано проєктування транспортних розв’язок.

"Розроблено таблицю, котра поділяє їх на класи відповідно до категорій доріг на перехрещеннях і перемиканнях, а також інтенсивності руху на них", - пояснили в "Укравтодорі".

У нових ДБН також надаються варіанти улаштування перехідно-швидкісних смуг в залежності від різних умов пересічення потоків.

В Агентстві нагадали, що у 2020 році набув чинності Закон про аудит безпеки, який передбачає оцінювання факторів безпеки на кожному з етапів інфраструктурного циклу. Один з таких аудитів був проведений у рамках підготовки проєкту реконструкції траси М-05 "Київ - Одеса", який фінансується з кредитних коштів ЄБРР.

"За його підсумками будуть закриті 21 з 23 лівих розворотів, а наземні пішохідні переходи стануть підземними або надземними", - розповіли в "Укравтодорі".