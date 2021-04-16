"Укравтодор" начал строить три развязки на трассах под Киевом
Вблизи населенных пунктов Чабаны, Стоянка и Вита-Почтовая в ходе реализации программы президента "Большая стройка" уже начались работы по строительству транспортных развязок, которые должны существенно улучшить безопасность движения и разгрузить транспортные потоки на оживленных магистралях.
Об этом сообщает "Укравтодор" в Facebook.
По словам главы "Укравтодора" Александра Кубракова, изначально планировалось построить пять таких развязок, однако власти Киева своевременно не выделили землю под их строительство в районе Белогородки и Чаек.
"Хаотичная застройка Киева и его пригородов, отсутствие в столице реального Генплана являются причинами транспортного коллапса на подходах к столице, которые одновременно являются международными транспортными коридорами и ежедневными маршрутами жителей агломерации. Сооружение развязок является необходимым решением для обеспечения безопасности движения", - сказал Кубраков.
На безопасность движения и разгрузку транспортных потоков в конечном итоге повлияет Киевская обходная дорога, строительство которой должно начаться уже летом, сообщил глава "Укравтодора".
Пока же известно, что работы по строительству развязок уже начались в районе Стоянки на трассе М-06 Киев - Чоп и села Чабаны на трассе М-05 Киев - Одесса.
По данным "Укравтодора", третью развязку построят на трассе M-05 возле Виты-Почтовой. К активной фазе реализации проекта подрядчик, компания Euro-Asian Construction Corporation Evrascon (Азербайджанская Республика), должен перейти уже во второй половине апреля.
Известно, что технический надзор за реализацией проекта осуществляет компания Kocks Consult GmbH (Германия).
Реализация всего проекта осуществляется в рамках программы "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к г. Киеву". Она финансируется Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).
Работы планируется завершить в течение двух лет.
Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщал, до конца года "Укравтодор" должен достроить все розв'язки Дарницкого моста в Киеве.