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"Укравтодор" начал строить три развязки на трассах под Киевом

Новина українською → Киев, Пятница 16 апреля 2021 09:21
"Укравтодор" начал строить три развязки на трассах под Киевом Фото: "Укравтодор" начал строить три развязки под Киевом (facebook.com/Ukravtodor)
Автор: РБК-Украина

Вблизи населенных пунктов Чабаны, Стоянка и Вита-Почтовая в ходе реализации программы президента "Большая стройка" уже начались работы по строительству транспортных развязок, которые должны существенно улучшить безопасность движения и разгрузить транспортные потоки на оживленных магистралях.

Об этом сообщает "Укравтодор" в Facebook.

По словам главы "Укравтодора" Александра Кубракова, изначально планировалось построить пять таких развязок, однако власти Киева своевременно не выделили землю под их строительство в районе Белогородки и Чаек.

"Хаотичная застройка Киева и его пригородов, отсутствие в столице реального Генплана являются причинами транспортного коллапса на подходах к столице, которые одновременно являются международными транспортными коридорами и ежедневными маршрутами жителей агломерации. Сооружение развязок является необходимым решением для обеспечения безопасности движения", - сказал Кубраков.

На безопасность движения и разгрузку транспортных потоков в конечном итоге повлияет Киевская обходная дорога, строительство которой должно начаться уже летом, сообщил глава "Укравтодора".

Пока же известно, что работы по строительству развязок уже начались в районе Стоянки на трассе М-06 Киев - Чоп и села Чабаны на трассе М-05 Киев - Одесса.

По данным "Укравтодора", третью развязку построят на трассе M-05 возле Виты-Почтовой. К активной фазе реализации проекта подрядчик, компания Euro-Asian Construction Corporation Evrascon (Азербайджанская Республика), должен перейти уже во второй половине апреля.

Известно, что технический надзор за реализацией проекта осуществляет компания Kocks Consult GmbH (Германия).

Реализация всего проекта осуществляется в рамках программы "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к г. Киеву". Она финансируется Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Работы планируется завершить в течение двух лет.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщал, до конца года "Укравтодор" должен достроить все розв'язки Дарницкого моста в Киеве.

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