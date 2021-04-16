"Укравтодор" почав будувати три розв'язки на трасах під Києвом
Поблизу населених пунктів Чабани, Стоянка і Віта-Поштова в ході реалізації програми президента "Велике будівництво" вже почалися роботи з будівництва транспортних розв'язок, які повинні істотно поліпшити безпеку руху і розвантажити транспортні потоки на жвавих магістралях.
Про це повідомляє "Укравтодор" у Facebook.
За словами голови "Укравтодору" Олександра Кубракова, спочатку планувалося побудувати п'ять таких розв'язок, проте влада Києва своєчасно не виділила землю під їх будівництво в районі Білогородки і Чайок.
"Хаотична забудова Києва і його передмість, відсутність в столиці реального Генплану є причинами транспортного колапсу на підходах до столиці, які одночасно є міжнародними транспортними коридорами та щоденними маршрутами жителів агломерації. Спорудження розв'язок є необхідним рішенням для забезпечення безпеки руху", - сказав Кубраков.
На безпеку руху і розвантаження транспортних потоків у підсумку вплине Київська обхідна дорога, будівництво якої має розпочатися вже влітку, заявив голова "Укравтодору".
Поки ж відомо, що роботи з будівництва розв'язок вже почалися у районі Стоянки на трасі М-06 Київ - Чоп і села Чабани на трасі М-05 Київ - Одеса.
За даними "Укравтодору", третю розв'язку побудують на трасі M-05 біля Віти-Поштової. До активної фази реалізації проєкту підрядник, компанія Euro-Asian Construction Corporation Evrascon (Азербайджанська Республіка), повинен перейти вже у другій половині квітня.
Відомо, що технічний нагляд за реалізацією проекту здійснює компанія Kocks Consult GmbH (Німеччина).
Реалізація всього проекту здійснюється у рамках програми "Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м Києва". Вона фінансується Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) і Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР).
Роботи планується завершити протягом двох років.
Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомляв, до кінця року "Укравтодор" має добудувати всі розв'язки Дарницького мосту у Києві.