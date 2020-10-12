"Укратнафта" ввела в эксплуатацию установку по изомеризации за 800 млн грн

Фото: на открытии установки (пресс-служба)

ПАО "Укратнафта" ввела в эксплуатацию новый технологический объект - установку по изомеризации с инвестициями в 800 млн гривен. Успешное внедрение проекта стало возможным благодаря сотрудничеству с Axens и Honeywell UOP.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что активная часть работ проекта началась в 2017 году и длилась 3 года, а запуск установки позволит предприятию выпускать высокооктановые бензины, в том числе под торговой маркой ENERGY, без применения дорогостоящей импортной добавки к топливам - МТБЭ (метил-третбутилового эфира).

Ранее затраты на такую закупку импортного МТБЭ составляли около 50 млн долларов в год.

Кроме того, применение этого компонента в процессе приготовления товарного бензина позволяет значительно улучшить эксплуатационные и экологические свойства топлив, обеспечить детонационную стойкость бензина, результатом чего является стабильная работа двигателя при различных режимах нагрузки. И как следствие - существенное снижение расхода топлива.

На открытии установки и.о. первого заместителя председателя правления "Укратнафты" Руслан Ляпка заявил, что запуск объекта - это свидетельство развития.

"Несмотря на сложные условия, завод смог привлечь инвестиции и сделать отраслевой инновационный прорыв", - заявил Ляпка.

В свою очередь, губернатор Полтавской области Олег Синегубов, который также был на открытии, считает, что предприятие является одним из ключевых не только для области, а для страны.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий подчеркнул, что инвестиции сейчас - это большой риск, а инновации - сверхусилие. Но Кременчугский НПЗ сделал экономическое чудо.

"Они запустили новую установку. "Укртатнафта" ежегодно платит налогов более 10 млрд гривен - это втрое больше, чем весь Кременчуг тратит в год. При этом завод создает благоустройство и инфраструктуру и способствует развитию города", - говорит Малецкий.

Народный депутат Алексей Мовчан отметил, что сохранение и модернизация национального производства - это главный вызов сегодня для государственной власти, и законопроект №4098 должен сделать все для энергозависимости страны от российских поставок.

В то же время по мнению представителей Украинской энергетической ассоциации, сегодня принципиально важным является создание всех условий для защиты отечественного производителя, его интересов и энергетической безопасности Украины.

"Пример Кременчугского НПЗ - это пример инновационного прорыва в отрасли, несмотря на сложные условия. И нам важно распространение таких успешных практик далее", - подчеркивает руководитель ассоциации Юлия Пидкоморна.

Напомним, ранее в Украинской энергетической ассоциации объяснили важность принятия закона относительно уравнивания ставок акциза на топливо.