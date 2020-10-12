"Укратнафта" ввела в експлуатацію установку з ізомеризації за 800 млн грн

Фото: на відкритті установки (прес-служба)

ПАТ "Укратнафта" ввела в експлуатацію новий технологічний об’єкт - установку з ізомеризації з інвестиціями в 800 млн гривень. Успішне впровадження проєкту стало можливим завдяки співпраці з Axens та Honeywell UOP.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що активна частина робіт проекту розпочалась у 2017 році й тривала 3 роки, а запуск установки дозволить підприємству випускати високооктанові бензини, в тому числі під торговою маркою ENERGY, без застосування дорогої імпортної добавки до палив - МТБЕ (метил-третбутилового ефіру).

Раніше витрати на таку закупівлю імпортного МТБЕ складали близько 50 млн доларів на рік.

Крім того, застосування цього компоненту у процесі приготування товарного бензину дозволяє значно покращити експлуатаційні та екологічні властивості палив, забезпечити детонаційну стійкість бензину, результатом чого є стабільна робота двигуна при різних режимах навантаження. І як наслідок - суттєве зниження витрат палива.

На відкритті установки в.о. першого заступника голови правління "Укратнафти" Руслан Ляпка заявив, що запуск об‘єкта - це свідчення розвитку.

"Не зважаючи на складні умови, завод зміг залучити інвестиції й зробити галузевий інноваційний прорив", - заявив Ляпка.

Своєю чергою, губернатор Полтавської області Олег Синєгубов, який також був на відкритті, вважає, що підприємство є одним з ключових не тільки для області, а для країни.

Мер Кременчуга Віталій Малецький підкреслив, що інвестиції зараз - це великий ризик, а інновації - надзусилля. Але Кременчуцький НПЗ зробив економічне диво.

"Вони запустили нову установку. "Укртатнафти" щороку сплачує податків понад 10 млрд гривень - це втричі більше, ніж весь Кременчук витрачає на рік. При цьому завод створює благоустрій та інфраструктуру й сприяє розвитку міста", - говорить Малецький.

Народний депутат Олексій Мовчан зауважив, що збереження та модернізація національного виробництва - це головний виклик сьогодні для державної влади, і законопроект №4098 має зробити все для енергозалежності країни від російського постачання.

Водночас на думку представників Українській енергетичній асоціації, сьогодні принципово важливим є створення всіх умов для захисту вітчизняного виробника, його інтересів й енергетичної безпеки України.

"Приклад Кременчуцького НПЗ - це приклад інноваційного прориву в галузі, попри складні умови. Й нам важливо поширення таких успішних практик далі", - підкреслює керівник асоціації Юлія Підкоморна.

Нагадаємо, раніше в Українській енергетичній асоціації пояснили важливість прийняття закону щодо зрівнювання ставок акцизу на паливо.